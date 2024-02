Bundesliga, il Bayer Leverkusen non si ferma più: battuto il Mainz

Il Bayer Leverkusen continua la propria marcia trionfale verso il sogno del primo titolo di campione di Germania della propria storia, ottenendo la sua quarta vittoria consecutiva, piegando con il risultato finale di 2-1 il Mainz tra le mura amiche della BayArena, nel match valido per il 23° turno di Bundesliga.

Gara sbloccata dopo appena tre minuti di gioco dalla squadra allenata da Xabi Alonso, grazie ad un gol segnato dallo svizzero Granit Xhaka. Gli ospiti hanno trovato la via del pareggio pochi giri di lancetta più tardi, all’ottavo minuto, con Khor. La rete della vittoria arriva nella ripresa, al 68′, e porta la firma di Robert Andrich. Mainz che chiude la gara in dieci uomini, per effetto dell’espulsione diretta comminata a Ngankam, a dieci minuti dal novantesimo. Bayer Leverkusen che si porta, quindi, a quota 61 punti, momentaneamente a +11 sul Bayern Monaco, secondo in classifica.