Serie B, la Sampdoria sbanca Cosenza: al San Vito finisce 1-2

La Sampdoria fa propri i tre punti, battendo il Cosenza nel match disputatosi stasera allo stadio San Vito-Gigi Marulla, valevole per il 26° turno di Serie B. La formazione blucerchiata ha regolato con il risultato finale di 1-2 la squadra calabrese, grazie ai gol siglati da Darboe e De Luca nel corso del primo tempo, a distanza di tre minuti l’uno dall’altro, tra il 23′ ed il 26′. Inutile la rete segnata dall’ex Juve Gianluca Frabotta, arrivata nella ripresa, ad un quarto d’ora dal novantesimo, che aveva riaperto la partita e fatto sperare i tifosi rossoblù nella rimonta.

In virtù di questo successo il club doriano, guidato in panchina da Andrea Pirlo, si issa momentaneamente al dodicesimo posto della classifica del campionato cadetto, ad una sola lunghezza di distanza proprio dagli uomini allenati da Fabio Caserta, con 31 punti conquistati in ventisei gare giocate.