Europa e Conference League: tutte le avversarie delle italiane

La Fiorentina dovrebbe giocare a Cipro la sfida dell’andata, il prossimo 7 marzo, contro il Maccabi Haifa a causa dei conflitti israelo-palestinese o comunque in campo neutro. Il ritorno regolarmente al Franchi il 14 marzo.

13:19 – Ottavo e ultimo accoppiamento è Olympiacos-Maccabi Tel Aviv

13:18 – La Fiorentina di Italiano sorteggiata col Maccabi Haifa

13:17 – Ecco gli altri sorteggi: Ajax-Aston Villa, Molde-Brugge, Union Saint Gilloise-Fenerbahçe, Dinamo Zagabria-PAOK, Sturm Graz-Lille

13:10 – Primo sorteggio: Servette-Viktoria Plzeň

Alle 13 a Nyon andrà in scena il sorteggio degli ottavi di finale di Conference League: sedici squadre rimaste con la Fiorentina unica rappresentante italiana.

Conference League: le probabili avversarie della Fiorentina

Ajax (Olanda), Dinamo Zagabria (Croazia), Maccabi Haifa (Israele), Molde (Norvegia), Olympiacos (Grecia), Servette (Svizzera), Sturm Graz (Austria), Union Saint-Gilloise (Belgio).

Vincitrici dei gironi e quindi teste di serie: Aston Villa (Inghilterra), Club Brugge (Belgio), Fenerbahçe (Turchia), Fiorentina (Italia), LOSC Lille (Francia), Maccabi Tel Aviv (Israele), PAOK (Grecia), Viktoria Plzeň (Repubblica Ceca).

Europa League: i sorteggi dell’urna di Nyon

Le gare d’andata di disputeranno il 7 marzo, il ritorno il 14 marzo

Sparta Praga-Liverpool

Olympique Marsiglia-Villarreal

Roma-Brighton

Benfica-Glasgow Rangers

Friburgo-West Ham

Sporting Lisbona-Atalanta*

Milan-Slavia Praga

Qarabag-Bayer Leverkusen

*Non si giocherà il 7 marzo ma martedì 5 marzo per la concomitante gara del Benfica (miglior piazzamento avuto in campionato e quindi precedenza a giocare).

12:21 – Ottavo e ultimo accoppiamento, Bayer Leverkusen-Qarabag

12: 20 – Il Milan incontra lo Slavia Praga, l’Atalanta lo Sporting Lisbona

12:19 – Gli altri accoppiamenti: Benfica-Rangers e Friburgo-West Ham

12:15 – De Rossi “pesca” De Zerbi: sarà Roma-Brighton

12:13 – Primi accoppiamenti: Sparta Praga – Liverpool e Marsiglia – Villarreal

12:10 – Cominciano i sorteggi

Va in scena il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League con le sedici squadre rimaste di cui tre di esse sono italiane ovvero Atalanta, Milan e Roma. Curiosità: nessuna delle tre italiane ha mai vinto questo trofeo, nemmeno con la denominazione Coppa UEFA.

Europa League: le probabili avversarie dell’Atalanta

Benfica (Portogallo), Olympique Marsiglia (Francia), Sporting Club di Portogallo (Portogallo), Friburgo (Germania), Sparta Praga (Repubblica Ceca), Qarabag (Azerbaigian).

Le probabili avversarie di Milan e Roma

Liverpool (Inghilterra), Bayer Leverkusen (Germania), Brighton (Inghilterra), West Ham (Inghilterra), Villarreal (Spagna), Slavia Praga (Repubblica Ceca), Glasgow Rangers (Scozia).

Svolgimento

Le vincitrici dei gironi di UEFA Europa League giocheranno il ritorno in casa. Le date degli ottavi di finale saranno andata il 7 marzo, ritorno il 14 marzo. La finale si giocherà al’Aviva Stadium di Dublino il 22 maggio: è la seconda volta in cui questo impianto ospita una finale del secondo torneo continentale, dopo la finale del 2011 vinta dal Porto contro il Braga. Cerimoniere dei sorteggi sarà l’ambasciatore della finale di Dublino, John O’ Shea, ex difensore, noto soprattutto per aver vestito le maglie di Manchester United e Sunderland.

Ranking

Questo il ranking aggiornato dopo l’andata degli ottavi di finale.