Si ritira il bombardiere del Tennis, affrontarlo era un vero incubo

Ha deciso di ritirarsi dopo un’attenta valutazione: la sua ultima partita risale, però, al lontano 2021.

Ritirarsi non è mai facile, è una scelta che comporta degli svantaggi, ma a volte quando il fisico non regge più come un tempo è giusto ascoltarlo e dire basta. È capitato poche ore fa a un protagonista del tennis degli ultimi anni, capace di creare uno stile di gioco unico.

Stile di gioco pulito, bravo soprattutto nei servizi e a sorprendere gli avversari con il suo tiro molto potente: il mondo del tennis ha appreso la notizia del ritiro del tennista croato Ivo Karlovic. Dopo quasi venti anni di attività e più di 300 vittorie in giro per il mondo, il tennista noto ai più per la sua incredibile altezza ha deciso di appendere definitivamente la racchetta al chiodo.

Non vi erano più le condizioni per continuare: nonostante già avesse preso nel 2021 la decisione di ritirarsi, solo ora ha ufficializzato il tutto.

Ivo Karlovic si ritira: ha battuto Federer e Djokovic

Il tennista croato Ivo Karlovic, tra gli atleti più alti del settore con i suoi 211 centimetri, può vantare una buona carriera e a oggi è uno dei pochi a primeggiare per quanto riguarda il servizio: Karlovic aveva una potenza di tiro impressionante, si dice che il suo tiro più potente abbia raggiunto la velocità di 210 km/h: nel corso della sua carriera ha messo a segno ben 13.728 ace!

Non è un caso che abbia ricevuto complimenti da campioni del calibro di Roger Federer e che abbia battuto persino colossi come Novak Djokovic (a Doha nel 2015). D’altronde, la sua forza fisica lo aiutava non poco durante i servizi, sebbene incontrasse i maggiori problemi negli spostamenti da una sezione all’altra del campo.

L’ultimo torneo a cui ha preso parte Karlovic risale agli Us Open 2021: in quel frangente, poco dopo aver perso contro il russo Andrej Rublev, dichiarò alla stampa che si sarebbe ritirato. Tuttavia, non lo fece rimanendo nel circuito fino a pochi mesi fa quando ha deciso di dire basta.

Karlovic in carriera ha vinto 370 partite a livello ATP e può vantare di essere uno dei più grandi battitori della storia del tennis. Il suo ultimo trofeo risale al lontano 2016, ai Los Cabos Open. In carriera ha vinto anche una Coppa Davies con la sua Croazia nel 2005 (in finale contro la Slovacchia) e otto titoli ATP.