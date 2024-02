Sinner può esultare: annuncio pazzesco

Le prestazioni di Jannik Sinner fanno sognare i tifosi. Il tennis italiano vive un grande momento grazie al suo leader.

Sono ormai mesi che il tennis italiano è definitivamente rinato. Dopo anni difficili il movimento ha trovato un ‘eroe’ da cui prendere riferimento, un campione sia dentro che fuori dal campo da gioco. Stiamo parlando Jannik Sinner, numero tre al mondo e autentico protagonista degli ultimi mesi nel circuito.

Dopo Wimbledon l’azzurro ha cominciato a inanellare una serie di grandi vittorie, prima un grande risultato come la finale alle Atp Finals di Torino, poi ha trascinato l’Italia a vincere la Coppa Davis dopo quasi mezzo secolo e grazie a prestazioni pazzesche contro Serbia e Australia in finale. Sinner non si è fermato, anzi nel 2024 sta facendo ancora meglio ed ancora deve essere sconfitto. A detta di tutti è il vero numero uno, al di là di ciò che dice la classifica Atp.

La vittoria degli Australian Open lo ha inserito nella storia e grazie al successo a Rotterdam di qualche giorno fa Sinner ha scavalcato Medvedev ed è diventato il primo tennista italiano (nell’era Open) a raggiungere la terza posizione. E Jannik non ha alcuna intenzione di fermarsi. Anzi. Sia tifosi che addetti ai lavori sono impazziti dinanzi a questo campione – un tennista che rifiuta Sanremo per proseguire gli allenamenti e che ha ben fissato i propri obiettivi. Un autentico campione e finalmente italiano, l’Italia se lo coccola.

Jannik Sinner, belle parole del presidente Binaghi

Durante un intervento ai microfoni di Gr Parlamento, nel corso della trasmissione, la ‘Politica nel Pallone’ il presidente della Federazione italiana tennis e Padel Angelo Binaghi ha avuto belle parole per il suo gioiello più prezioso, lo ha coccolato ed ha affermato che di questo passo Sinner può restare a questi livelli per dieci anni, seguendo le orme di Novak Djokovic. Sinner e Djokovic sembrano molto simili – soprattutto per stile di gioco – e per l’azzurro sarebbe fantastico ricalcare le orme del tennista più vincente di sempre.

Binaghi è raggiante grazie alla spinta che sta portando Sinner all’intero movimento, i biglietti per gli Internazionali di Roma e per le Atp Finals di Torino di fine anno sono quasi tutti esauriti e nel nostro paese si respira una ‘Sinner mania’.

A riguardo Binaghi ha commentato: “L’entusiasmo sta trascinando oltre le imprese che Jannik sta compiendo. Essere numero tre è qualcosa di eccezionale e noi dobbiamo lavorare per meritarci un campione cosi”. Insomma l’Italia è pazza di Sinner ed è consapevole che siamo solo alle prime battute di una carriera che si preannuncia eccezionale.