Addio definitivo alla Formula 1, in Ferrari se lo ricordano benissimo

L’annuncio improvviso ha spiazzato tantissimi appassionati di Formula 1, i tifosi della Ferrari infatti lo ricordano benissimo

La F1 perde definitivamente uno dei suoi protagonisti degli anni scorsi: annuncio improvviso su un ex ferrarista. Si pensava, visto che al momento era senza scuderia, che il diretto interessato potesse tornare a breve a far parte proprio del Circus. Il nuovo incarico che gli è stato affidato ha cambiato però le carte in tavola. I tifosi della Ferrari restano spiazzati.

Infatti è proprio nel settore corse del Cavallino che ha lavorato per diverso tempo l’ingegnere italiano nato in Svizzera, Mattia Binotto. Si diceva anche di lui che potesse ripartire dall’avvento in F1 di Audi nel 2026 o anche che stesse attendendo le proprie mosse dei team per potersi posizionare di nuovo all’interno dei box di qualche scuderia. Niente di tutto questo invece. Per il classe ’69 adesso la vita cambierà radicalmente.

Addio definitivo: annuncio improvviso su Binotto

Addio a piloti, cuffie, paddock e stress da gara, Binotto resta nel mondo dei motori ma non di quelli sportivi. Infatti, l’ex Team Principal della Ferrari sarà il prossimo consigliere delegato di Texa, azienda italiana nata nel 1992 e leader nel settore della diagnostica per auto, moto e camion. Per Binotto, pronto subito un incarico importante: il coordinamento strategico della divisione E-Powertrain.

L’azienda ultratrentennale vuole infatti portare il proprio modello E-Powertrain ad essere seguito in tutto il mondo per quanto riguarda progettazione, produzione e fornitura di tutto ciò che in futuro farà parte dell’automotive nel settore dell’elettrificazione. Il fondatore di Texa si è detto ovviamente molto soddisfatto dell’inserimento di Binotto nel proprio team.

Bruno Vianello ha infatti commentato con parole al miele l’arrivo dell’ex Ferrari, parlando anche di F1. Il fondatore dell’azienda si dice felice di aver preso un top manager che appunto, in passato abbia anche maturato esperienza in un mondo non facile come quello della Formula 1, lo stesso che a quanto pare non farà però più parte della vita dell’ex della Rossa.

Prima di accettare, il manager italiano avrà riflettuto a lungo ed ora le sue parole si uniscono a quelle di soddisfazione di Vianello. Così, Binotto sul suo nuovo incarico: “Al di là dell’esperienza agonistica che ho da sempre percorso nella mia vita, mi ha attirato in TEXA l’audacia strategica del suo progetto di costruire un’eccellenza italiana caratterizzata dalle tecnologie più avanzate della nuova mobilità”.