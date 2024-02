Hamilton-Ferrari, rivelazione improvvisa: spunta la verità

L’annunciato matrimonio tra la scuderia di Maranello e Lewis Hamilton non smette di far discutere: arriva la rivelazione

2 febbraio 2024: una data storica per tutti gli appassionati di Formula 1 e in particolare per tutti i milioni di tifosi Ferrari sparsi nel mondo. Dal 2025 Lewis Hamilton – proprio lui, il sette volte campione iridato – sarà alla guida di una vettura del Cavallino in Formula 1. La notizia, diffusa dai canali ufficiali Ferrari ad un mese dall’avvio della nuova stagione motoristica, ha squarciato il Circus, scatenando reazioni di ogni tipo e da ogni dove.

Il 39enne di Stevenage, a secco di vittorie in un Mondiale 2023 assolutamente dominato da Max Verstappen – capace di vincere ben 19 gare sulle 22 disputate – porterà alla scuderia di Maranello la sua ambizione, la sua esperienza e la sua immutata voglia di primeggiare. Certo, la Ferrari, in attesa della rivoluzione dei motori prevista per tutto il Circus a partire dal 2026, dovrà mettere a disposizione del fuoriclasse britannico una monoposto all’altezza. In grado di competere con la pigliatutto Red Bull. Poi sarà anche lo stesso campione, con il suo tocco, a poter perfezionare il tutto.

La clamorosa notizia che, una volta diffusa, aveva anche aperto il dibattito su chi, tra Leclerc e Sainz, avrebbe lasciato il posto il prossimo anno ad Hamilton, è stata poi chiusa dal Cavallino con l’annuncio del rinnovo contrattuale del monegasco, che completerà dunque un team da urlo con il pilota inglese.

“Arricchirà la squadra”: Gené entusiasta dell’arrivo di Sir Lewis

Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport 1’, in quelle vesti di opinionista esperto che già esercita con successo da anni, Marc Gené ha rotto il silenzio sulle sensazioni che ha portato, nel paddock, il passaggio di un tale campione in rosso.

“La notizia del trasferimento di Hamilton alla Ferrari mi ha colto di sorpresa. Nonostante le discussioni con l’entourage di Sainz e alcuni dirigenti, l’annuncio è stato inaspettato per molti di noi. La scelta di Lewis dimostra il prestigio e l’attrattiva che la Ferrari mantiene tra i piloti di Formula 1, sognando di guidare per la scuderia almeno una volta nella vita“, ha esordito l’ex collaudatore delle Rosse nel periodo 2005-2010.

“La presenza di un campione del calibro di Hamilton non può che arricchire la squadra, e sarà di beneficio per la scuderia, nonostante la stima per Carlos Sainz. Lewis porta con sé una profonda esperienza e motivazione. Questo avrà un impatto significativo non solo sulle prestazioni in pista, ma anche sullo sviluppo tecnico e strategico della scuderia“, ha concluso.