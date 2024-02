L’Apertura dei 3 principali quotidiani sportivi italiani

Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport:

SPALLETTI ESCLUSIVO: “VINCO L’EUROPEO“

Il ct azzurro: “Voglio un branco di lupi: basta giocare con la Playstation. Poi faccio il bis al Mondiale e smetto di allenare”.

ASSO ROSSO

Test F1, il 2 Marzo il primo Gp. Leclerc davanti, Ferrari veloce. La Red Bull ora è più vicina.

INTER

I big restano e per ogni ruolo due titolari.

JUVE

In estate si spende. Tanti obiettivi: rosa extra large.

L’EUROPA POSSIBILE

Milan fortunato. Roma da De Zerbi. L’Atalanta ci crede. C’è il Maccabi Haifa per la Fiorentina.

SERIE A

Bologna gol e spettacolo, è sempre più sogno Champions.

C’E POSTO PER TE

Ipoteche Superchampions di Inter, Juve e Milan: in 6 sperano. Bologna, Atalanta, Roma, Lazio, Fiorentina e Napoli lottano per l’ultima o le ultime due “cards” da assegnare. Potenzialità e rischi: tutti i fattori che possono decidere lo sprint.

EUROSORTEGGI

De Rossi pesca De Zerbi, Pioli lo Slavia. Gasp lo Sporting. Roma-Brighton mette di fronte Daniele e il collega che ha principi simili. Conference: Maccabi Haifa per la viola.

BOLOGNA DA FAVOLA

Thiago Motta vola: 2-0 al Verona. Fabbian e Freuler firmano la quinta vittoria di fila. Ora è quarto posto da solo: +3 su Gasp. Tifosi in delirio.

JUVE, SOLO PRESTITI DI QUALITA’

La politica vincente del club: così si valorizzano i giovani. Diminuito il numero di calciatori mandati a fare esperienza: chi parte gioca tanto e spesso fa la differenza. Per il Frosinone Alcaraz favorito a centrocampo.

CAGLIARI-NAPOLI

Osi spinge: la febbre non lo ferma.

TENNIS A DUBAI

Paolini alla Sinner: è in finale.

INTERVISTA A RAVANELLI: “JUVE, FUORI IL CARATTERE”

L’ex bomber bianconero: “Tocca ai giocatori con più personalità far ripartire la squadra. Gli attaccanti di Allegri non sono adatti per il tridente: mancano di gamba. Il futuro? Max, l’uomo giusto, altrimenti Motta o Conte“. Domani il Frosinone, prende colpo l’ipotesi Alcaraz.

TORO, NON C’E MAI LA SVOLTA BUONA

Juric cerca soluzioni, Masina a sinistra la prima. Dai pochi gol alle distrazioni fatali: difetti noti e sempre i soliti errori. Ma cosa si fa per correggerli?

EUROPA LEAGUE

De Zerbi per la Roma. Atalanta, caos date. Sorteggio ottavi: ostacolo Brighton per De Rossi; Gasperini, che ritrova lo Sporting, costretto a 4 partite in 10 giorni; il Milan pesca lo Slavia Praga di Zima. Conference: Fiorentina con il Maccabi Haifa.

GAMA: ADDIO FRA LACRIME, PARRUCCHE E SCHERZI

Al Viola Park l’ultima in azzurro dopo 140 partite.

TENNIS, WTA 1000 DUBAI

Impresa Paolini, è gran finale! Capolavoro contro la Cirstea: oggi sfida la russa Kalinskaya.

F1, TEST IN BAHRAIN

Rossa di sera, sfreccia Leclerc. Charles il più veloce nell’ultimo giorno di prove: la Ferrari spera.

OMAR DI FELICE

“Al Polo Sud da solo in bici, un viaggio di 718 km e 48 giorni senza notti“.