Milan-Atalanta, De Ketelaere torna a San Siro da avversario

Si giocherà domani sera il big match della 26^ giornata di campionato, che vedrà affrontarsi a San Siro il Milan e l’Atalanta, in una gara che mette in palio punti pesanti per i rispettivi obiettivi delle due squadre. I rossoneri di Stefano Pioli sono reduci dalla qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, ottenuta a spese del Rennes, dove incroceranno il proprio cammino con quello dello Slavia Praga, e si rituffano in campionato con l’ambizioni di tallonare e, in caso di nuovo inciampo dei bianconeri contro il Frosinone, superare in classifica la Juventus, issandosi al secondo posto.

Atalanta che, dal canto suo, vuole proseguire la propria serie di vittorie consecutive in campionato, che dura da cinque partite, cogliendo il sesto successo di fila con i meneghini, già battuti ed estromessi dalla Coppa Italia in questa stagione. Tre punti che, complice il sorprendente rendimento del Bologna di Thiago Motta, diventano necessari per non far scappare la compagine felsinea, che attualmente occupa il quarto posto in Serie A, l’ultimo utile per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, con tre lunghezze di vantaggio sui bergamaschi di Gian Piero Gasperini.

Il protagonista più atteso sarà, però, Charles De Ketelaere, grande ex della sfida e che con indosso la maglia nerazzurra della formazione orobica sembra essersi trasformato ed adesso ha tutti i motivi per cercare riscattarsi agli occhi dei propri ex tifosi che, forse, lo hanno bocciato un po’ troppo in fretta.