Salernitana-Monza, in o out: le probabili formazioni dell’Arechi

La Salernitana ospita il Monza allo stadio Arechi di Salerno per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Una gara non banale perchè i padroni di casa dovranno necessariamente strappare il punteggio pieno con l’esordio casalingo davanti al proprio pubblico del tecnico Liverani. Saranno infatti circa 20mila i tifosi che riempiranno i gradoni dell’impianto di via Allende.

Salernitana alla ricerca dei tre punti

Con le assenze dei tre difensori Gyomber, Pirola e Pierozzi si aggiunge anche il forfait di Fazio che fa quindi ancora i conti con il problema al polpaccio ma c’è il ritorno dalla squalifica di Bradaric. Con lui tornano anche il nigeriano Ikwuemesi e il terzo portiere Fiorillo così come Boateng che ha smaltito i problemi fisici facendo tirare un sospiro di sollievo ai suoi tifosi dopo la partita del Meazza contro l’Inter. Quella di oggi per la Salernitana è un’ultima chiamata che dovrà provare a battere il Monza per alimentare le poche speranze di salvezza. Curiosità su Candreva: con la presenza col Monza raggiungerà inoltre i 493 gettoni in massima serie, agganciando quindi Pirlo e Pandev in ventesima posizione tra i calciatori con più partite giocate nel campionato.

Il Monza vuole continuare a stupire

Il Monza dell’ex Raffaele Palladino, reduce dal poker al Milan, potrebbe operare qualche cambio rispetto alla squadra che ha battuto i rossoneri. Il primo dubbio è in porta con il rientrante ma a mezzo servizio Di Gregorio mentre a centrocampo la novità potrebbe essere l’inserimento di Bondo, in gol contro il Milan, che insidia Gagliardini per una maglia da titolare. Davanti duello Djuric-Colombo, in particolare per il bosniaco si tratta di un ritorno a Salerno dopo l’addio dolceamaro al granata che cerca il suo primo gol nel Monza dopo le cinque realizzazioni messe a segno con il Verona nella prima parte di campionato.

Salernitana-Monza: le probabili formazioni

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Pasalidis, Manolas, Boateng; Zanoli, Basic, Legowski, Bradaric; Kastanos, Candreva; Weissman. Allenatore: Liverani. A disposizione: Costil, Allocca, Pellegrino, Sambia, Martegani, Maggiore, Gomis, Coulibaly, Vignato, Simy, Dia, Ikwuemesi, Tchaouna.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, V. Carboni; Colpani, Mota Carvalho; Djuric. Allenatore: Palladino. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, D’Ambrosio, Kyriakopoulos, Machin, Bondo, Akpa Akpro, Pedro Pereira, Zerbin, Maldini, Colombo, Popovic.