Hamilton commuove tutti: ultim’ora Schumacher

Intervenuto in conferenza stampa dopo il Day 3 di prove in Bahrein, Lewis Hamilton ha svelato un aneddoto: c’entra Michael Schumacher

A livello statistico l’ultimo Mondiale piloti in casa Ferrari è datato 2007. Fu un sorprendente Kimi Raikkonen, con una rimonta incredibile, e approfittando delle ultime 3 disastrose gare del suo rivale per la lotta al titolo – quel Lewis Hamilton destinato a fare la storia del mondo delle corse – a portare il titolo iridato alla casa di Maranello. Fu gioia grande, perché inaspettata, ma comunque non paragonabile a ciò che aveva provocato, nel cuore dei tifosi ferraristi, il quinquienno d’oro di Michael Schumacher.

Dal 2000 al 2004 Schumi dettò legge nel Circus al punto tale che, dopo il quinto Mondiale consecutivo, la FIA fu costretta ad intervenire con delle misure atte a garantire maggior equilibrio. Cambiò il modo di organizzare le prove, furono introdotte delle novità/innovazioni dal punto di vista tecnologico: tutto per garantire maggiore spettacolo.

Quando lo straordinario pilota tedesco iniziava a dominare con la Rossa in Formula 1, Lewis Hamilton aveva appena 15 anni. Facile immaginare dunque chi fosse il suo idolo di allora. Ma fa ovviamente tutto un altro effetto sentirlo dalla bocca dello stesso fuoriclasse britannico, che ha svelato un retroscena che non può non aver emozionato tutti i tifosi Ferrari all’ascolto.

Hamilton, struggente amarcord legato a Schumi: “Sceglievo sempre lui”

Intervenuto in conferenza stampa al termine del terzo giorno di prove sul circuito del Bahrein – lo stesso che ospiterà la prima gara del Mondiale 2024 – il futuro ferrarista non ha nascosto la sua eccitazione all’idea di guidare, l’anno prossimo, la Rossa.

“Ho preso la decisione di passare alla Ferrari durante l’estate. Inizialmente vedevo il mio futuro con Mercedes, ma quando si è presentata questa opportunità ho deciso di coglierla“, ha esordito Sir Lewis.

“Ho pensato che fosse il momento di iniziare un nuovo capitolo. Come ogni pilota, da bambino ho guardato Michael Schumacher all’apice della sua carriera e ho sempre associato il colore rosso della Ferrari alla grande sfida. Ho visto la Ferrari come una sfida enorme, soprattutto considerando che non ha ottenuto grandi successi dal 2007“, ha proseguito.

Infine, il ricordo struggente. Toccante. Perché riporta alla memoria momenti indimenticabili dell’esperienza di Schumi in Ferrari: “Da ragazzo, giocando ai videogiochi, sceglievo sempre Michael Schumacher con la Ferrari. Ho comprato la mia prima Ferrari nel 2010 come regalo a me stesso“, ha aggiunto un campione che, nonostante abbia già vinto 7 titoli Mondiali – al pari proprio di Schumacher – sembra emozionato come al primo giorno di scuola.