Come Sinner, vittoria epica: l’ha fatto anche lei

Jannik Sinner ha fatto scuola. La scia di successi azzurri continua con una tennista toscana che ha trionfato in rimonta nel prestigioso torneo asiatico. Ed ora è nella storia

L’avevamo lasciata radiosa e felice dopo aver superato, al termine di un match combattuto soprattutto nel secondo set, Sorana Cirstea nella semifinale del Dubai Duty Free Tennis Championships, il torneo di categoria 1000 con sede nella città degli Emirati Arabi Uniti. Con la vittoria ai danni della tennista romena, Jasmine Paolini si era già assicurata il suo best ranking in carriera, la ventesima posizione, appagata e fiera di aver messo in fila, nei turni precedenti, tutte le prestigiose avversarie affrontate.

Sotto i colpi della piccola (163 cm di statura) ma tenace e grintosa atleta toscana si erano infatti dovute inchinare, nell’ordine, Beatriz Haddad Maia, Leylah Fernandez, Maria Sakkari e la succitata nativa di Bucarest. Elena Rybakina, la temibile rivale che Jasmine avrebbe dovuto affrontare in quarti di finale, si era ritirata per problemi gastrointestinali, assicurando alla 28enne un riposo inaspettato che poi sarebbe tornato molto utile nel prosieguo della competizione.

Jasmine, ingolosita dalla possibilità di compiere l’impresa della vita nella finale contro Anna Kalinskaya, non si è fatta pregare. Non se l’è fatto dire due volte, insomma. Con un’incredibile resilienza, che ha ricordato molto da vicino quella mostrata da Jannik Sinner a Melbourne quando era sotto di due set contro Daniil Medvedev, la 28enne di Castelnuovo di Garfagnana ha rimontato la sua avversaria dopo aver perso 6-4 il primo parziale. 7-5 7-5 i due set finali a favore dell’azzurra, che si è anche trovata sotto 5-4 15-0 per la sua avversaria nel terzo set.

L’italiana ha così chiuso una settimana che resterà scolpita per sempre nella sua memoria. E che, numeri alla mano, l’ha fatta entrare nella storia del tennis italiano.

Jasmine Paolini: vittoria, best ranking e ingresso nella Top Ten delle tenniste italiane

Affacciatasi al Masters 1000 di Dubai occupando la già lusinghiera 26esima posizione nel ranking WTA, la toscana ne è uscita da vincitrice in 14esima posizione. Già questo piazzamento le consente di essere la nona azzurra ad essere arrivata tra le prime venti della classifica mondiale assieme a Schiavone (4), Errani (5), Pennetta (6), Vinci (7), Farina (11), Reggi (13), Cecchini (15) e Trevisan (18). Ma i primati non sono certo finiti qui.

Jasmine è solo la terza atleta azzurra di tutti i tempi ad aver vinto un torneo della categoria 1000. In precedenza ci erano riuscite solamente Flavia Pennetta, vincitrice ad Indian Wells nel 2014, e Camila Giorgi, che alzò il trofeo a Montreal nel 2021. Inoltre, era dal 2019, quando Naomi Osaka ribaltò Ashleigh Barty a Pechino, che una tennista non riusciva a vincere un Masters 1000 dopo aver perso il primo set. Da allora, nei 27 successivi appuntamenti in tornei 1000, tutte quelle che avevano incamerato il primo parziale si erano anche assicurate la vittoria finale.