Lunedì di fuoco per la corsa all’Europa: Bologna in fuga, Roma e Lazio chiamate alla rimonta

La giornata di Serie A di lunedì regala due sfide fondamentali nella corsa alla prossima Champions League. La Roma di Daniele De Rossi si prepara ad affrontare il Torino allo “Stadio Olimpico” in un match cruciale, mentre la sfida tra Fiorentina e Lazio alle 20:45 promette spettacolo e grande equilibrio, con entrambe le squadre unite da obiettivi comuni.

La corsa verso la Champions è ancora aperta, ma si comincia a scorgere l’orizzonte dell’altra Europa. La Roma, vincitrice di quattro delle ultime cinque partite, deve mantenere la sua striscia positiva a ogni costo, anche a rischio di prendere rischi. La possibilità di rimonta è reale, e il destino europeo è nelle mani dei giallorossi.

Nel frattempo, il Bologna, sotto la guida di Thiago Motta, continua il suo sogno inarrestabile. Cinque vittorie consecutive portano i rossoblù a 48 punti in classifica, con ogni tassello che sembra al suo posto. La forza del gruppo, la leadership del capitano e l’entusiasmo dei tifosi sono stati gli ingredienti dell’ennesima notte trionfale al Dall’Ara. Il coro “Thiago Motta portaci in Europa” si alza da mesi ormai, simboleggiando la convinzione che circonda l’ambiente felsineo.

Il pareggio arrivato ieri a San Siro tra Milan e Atalanta ha aperto opportunità di recuperare punti anche per le altre pretendenti all’Europa però. La sorprendente forma del Bologna mette pressione alle squadre di vertice, creando la possibilità di vedere ben cinque rappresentanti italiani nella prossima edizione della Champions League. La giornata di Serie A non è stata priva di colpi di scena. Il Napoli, frenato da un pareggio contro il Cagliari, ha perso una nuova occasione per rientrare in corsa per il quarto posto.

Margini di rimonta potenzialmente ancora apertissimi invece per la Lazio, che battendo la Fiorentina, potrebbe accorciare sulla zona Champions, distante otto lunghezze in questo momento.

La corsa europea in Serie A si fa sempre più avvincente, con il Bologna in testa al gruppo e la Roma che in questo momento sembra pronta a rendersi protagonista di una strepitosa rimonta. La prospettiva di vedere cinque squadre italiane nella prossima Champions League aggiunge un elemento di eccitazione al panorama europeo.