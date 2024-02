Colpo di scena Djokovic, ora l’hanno visto tutti

Nuovo colpo di scena riguardante Novak Djokovic, a pochi giorni da Indian Wells: l’incontro in aereo ha stupito tutti, è successo davvero

Novak Djokovic per il momento non intende mollare. Il campione serbo è il numero uno del ranking mondiale Atp e sembra ancora in grado di difendere la sua posizione, sebbene la minaccia Jannik Sinner diventi sempre più grande. Il fuoriclasse azzurro ha trionfato pure in quel di Rotterdam, strappando il terzo posto della classifica a Medvedev.

La stessa cosa nei mesi a venire potrebbe accadere con king Nole. È soltanto questione di tempo? Forse sì, ma Djokovic ritiene di poter frenare l’ascesa di colui che dà la netta sensazione di essere il suo rivale maggiormente accreditato. Senza dubbio la delusione messa a referto durante gli Australian Open ha compromesso il morale del campione di Belgrado, il quale necessita di ritrovare la miglior condizione psicofisica per tenere testa a Sinner.

Novak, infatti, non è stato benissimo nell’ultimo periodo e ciò, inevitabilmente, ha condizionato il suo rendimento sul terreno di gioco. La carta d’identità non rappresenta più da parecchio un alleato per Djokovic, che dovrà respingere gli attacchi dei giovani in rampa di lancio alle sue spalle allontanando l’ombra del ritiro. Per adesso siamo assolutamente nel campo delle ipotesi, dato che Nole non ha alcuna intenzione di appendere la racchetta al chiodo.

Anzi, il 24 volte vincitore degli Slam parteciperà a Indian Wells, ossia il primo Masters 1000 della nuova stagione che garantirà un ricchissimo premio finale al giocatore che trionferà. Negli Stati Uniti ci saranno tutti i migliori atleti per uno degli appuntamenti più importanti in assoluto, al netto degli Slam.

Djokovic-Nadal, incontro a sorpresa in aereo: lo scatto impazza sui social

Neanche a dirlo, a meno di colpi di scena, non mancherà all’appello pure Jannik Sinner, lanciatissimo e a caccia del secondo posto nel ranking Atp. Aggiungiamo che a Indian Wells timbrerà il cartellino anche Rafael Nadal, il quale finalmente è pronto al rientro in campo.

Il campione maiorchino si era fermato nuovamente in occasione del torneo di Brisbane, un altro infortunio che lo ha costretto a rinunciare agli Australian Open. Dopo quasi due mesi di stop, il tennista spagnolo è tornato e vuole rendersi protagonista in positivo di un ottimo percorso in America. Indian Wells comincerà il 6 marzo, mentre la finale è prevista per il giorno 17 dello stesso mese sul cemento dell’iconico Indian Wells Tennis Garden.

Clamorosamente e con enorme sorpresa, Nadal e Djokovic si sono ritrovati a bordo dello stesso aereo che li ha condotti negli Stati Uniti. I due si sono mostrati sorridenti ai rispettivi follower in uno scatto pubblicato sui social, a testimonianza di come mantengano un buon rapporto d’amicizia nonostante qualche dichiarazione passata non proprio amichevole. Rafa era seduto e Nole in tuta lo ha raggiunto per salutarlo. Insomma, ci sono affetto e stima tra queste due leggende incredibili.