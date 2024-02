Roma, con questo Dybala puoi sognare la Champions

Paulo Dybala torna protagonista in Serie A: tre gol della Joya contro il Torino rilanciano le ambizioni di una Roma che dall’arrivo di Daniele De Rossi in panchina può sognare in grande. Una tripletta importante per l’argentino che ha sbloccato la contesa dagli undici metri nella prima frazione di gioco, per poi scatenarsi nel secondo tempo con altre due marcature che hanno regalato ai giallorossi tre punti pesanti in chiave Champions League.

Non segnava tre reti in una partita dall’ottobre 2018, dalla sfida di Champions League contro lo Young Boys, finita allo Stadium 3-0. Per l’ultima tripletta dell’ex calciatore bianconero in Serie A, bisogna fare qualche passo più indietro, ad un Benevento–Juventus, terminato con il punteggio di 2-4 del 7 aprile 2018: 2151 giorni sono passati da quando l’attuale numero 21 della Roma non si portava a casa il pallone dell’incontro.

La tripletta di Dybala: contro il Torino la quinta vittoria di De Rossi

Un curioso episodio, al termine del match, ha visto protagonista lo stesso Dybala che, dopo aver segnato la rete del momentaneo 3-1, ha regalato il pallone della tripletta ad un tifoso. A fine gara, cambio di programma con la Joya che ha chiesto nuovamente il pallone indietro, regalando al sostenitore giallorossa la sua maglia.

La Roma sale al sesto posto in classifica: -2 dall’Atalanta quinta e -4 dal Bologna quarto. I capitolini risalgono e puntano con decisione la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Quinta vittoria su sei partite per De Rossi che ha riportato il sereno nella Capitale dopo l’addio burrascoso con José Mourinho…