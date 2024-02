Hamilton e il segreto sulla Ferrari: l’ha rivelato solo adesso

Lewis Hamilton ha deciso di svelare il suo segreto relativo al passaggio alla Ferrari: l’inglese ha voluto rivelarlo solo adesso

Sabato prossimo alle ore 16 si correrà in Bahrein per il primo Gran Premio della stagione e tutti i tifosi ed amanti della Formula 1 non stanno nella pelle in vista di questa nuova stagione.

Nei test svoltisi nell’ultima settimana, tutti i team hanno fatto scaldare i motori alle proprie auto e, sebbene la Red Bull di Verstappen parta ampiamente con i favori del pronostico, gli altri piloti non vogliono restare a guardare. Non vuole farlo neppure la Ferrari che sogna di fare il grande colpo prima di dare addio a Carlos Sainz che dal prossimo anno non sarà più a Maranello.

A prendere il posto del pilota spagnolo al fianco di Leclerc, come è ormai noto, sarà Lewis Hamilton il cui arrivo ha fatto letteralmente impazzire i tifosi del Cavallino Rampante che non vedono l’ora di vedere l’inglese alla guida della loro auto. Nel corso del podcast ‘Back at Base’ della ‘BBC’, Hamilton è tornato a parlare proprio della sua firma con la Ferrari per il 2025, rivelando anche un segreto molto particolare in merito, sottolineando di aver aspettato tanto prima poter farsi avanti

Hamilton e il passaggio alla Ferrari: l’inglese svela il suo segreto

L’arrivo di Lewis Hamilton alla Ferrari nel 2025 è stata una notizia che ha letteralmente scioccato il mondo dei motori, attirando l’attenzione da ogni dove. Il pilota inglese è divenuto una vera e propria leggenda ed il fatto che dal prossimo anno guiderà una vettura altrettanto storica non può non eccitare anche tutti quelli che non sono tifosi della Ferrari.

Tutti sono curiosi di vedere se Hamilton riuscirà a ripetere le gesta compiute alla guida della Mercedes ed ovviamente a sperarci sono molto di più i tifosi della Rossa. Intervenuto nel podcast della BBC Back at Base, il pilota inglese è tornato proprio a parlare del suo passaggio alla Ferrari, svelando anche un segreto molto particolare. Hamilton ha infatti svelato che i suoi genitori non erano a conoscenza di questo suo trasferimento e di averglielo fatto sapere solo nel giorno della firma del contratto: “Non l’ho detto ai miei genitori fino al giorno in cui è stato annunciato, quindi nessuno lo sapeva”.

Il pilota inglese ha aggiunto come quella di firmare per la Ferrari sia stata una decisione che ha preso da solo, preferendo ascoltare le sue sensazioni e capire quale fosse la decisione migliore per lui anziché chiedere ad altri, tenendolo addirittura nascosto alla sua famiglia. Un gesto che i tifosi della Ferrari di certo apprezzeranno e che fa capire come Hamilton, a partire dal 2025, darà tutto se stesso per riportare la Ferrari in alto.