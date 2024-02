Lazio, che dramma, piove sul bagnato!

La Lazio annega sotto la pioggia dell’Artemio Franchi e sotto i gol di Kayode e Bonaventura. E’ un altro flop, l’ennesimo, di una Lazio che subisce un’altra rimonta stagionale e perde la decima partita in campionato.

La squadra di Sarri ha perso così 16 punti: buttati via da Immobile e compagni dopo essere passati in vantaggio, un numero che fa impressione ma che descrive perfettamente il momento in casa biancoceleste. Inoltre, la Lazio ha sempre perso quando è andata sotto fuori casa, mai un guizzo, mai un sussulto, mai la voglia di cambiare un copione negativo che sembra scritto. Non è bastata la rete in contropiede di Luis Alberto, la magia del mago è stata vana.

La Fiorentina invece nonostante i 4 pali e il rigore fallito da Nico Gonzalez (l’ennesimo) ha dominato e meritato la vittoria, la Lazio invece ha pagato la fatica e gli infortuni, difficile giocare ogni tre giorni con gli stessi uomini.

Qualche attenuante c’è sulla brutta prestazione al Franchi, ma non possono essere delle scuse, lo sa Maurizio Sarri che non si nasconde in conferenza ma torna ad essere polemico sul mercato, del quale evidentemente non è soddisfatto e ritiene di non avere una squadra con alternative all’altezza per disputare più competizioni come invece deve provare a fare in questa stagione.