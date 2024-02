Milan, fronte unico Pioli-Cardinale: Marzo sarà un mese decisivo per il futuro dei rossoneri

Il Milan si appresta a vivere un mese di marzo particolarmente intenso, caratterizzato da sfide cruciali che potrebbero definire il corso della stagione. La prima prova sarà contro la Lazio, dove i rossoneri cercheranno la vittoria per blindare la qualificazione in Champions League tornando al successo dopo il pareggio con l’Atalanta. Successivamente, il 7 marzo, il Diavolo affronterà lo Slavia Praga negli ottavi di finale di Europa League, un doppio confronto che si prospetta fondamentale per le ambizioni europee della squadra di Stefano Pioli. Il calendario non darà tregua al Milan, con un match interno contro l’Empoli, una squadra rinfrancata dalla gestione di Nicola. La chiusura del mese prevede tre trasferte consecutive, culminando con una difficile sfida al Franchi contro la Fiorentina.

Il pareggio contro l’Atalanta ha rappresentato una delusione per i rossoneri, ora a -4 dalla Juventus. Tuttavia, è fondamentale superare velocemente l’amarezza e concentrarsi sulla prossima sfida, in programma all’Olimpico contro la Lazio. Un punto luminoso nella recente performance è stato Rafa Leao, l’MVP della partita contro l’Atalanta. Oltre al gol, il portoghese ha offerto una prestazione eccezionale e la sua capacità di mettere in difficoltà le difese avversarie sarà fondamentale nei prossimi impegni.

I prossimi risultati saranno cruciali non solo per il percorso in campionato ma anche per il futuro di Stefano Pioli. Sia il tecnico che il proprietario del club Gerry Cardinale hanno sottolineato l’importanza dei prossimi impegni di recente. La pressione è alta, ma il Milan ha dimostrato di poter affrontare sfide importanti nel lungo ciclo del tecnico emiliano. Marzo sarà un banco di prova significativo e i tifosi attendono con trepidazione le prossime partite, consapevoli dell’importanza di ogni gara, con l’obiettivo Europa League che potrebbe farsi ancor più concreto dopo il turno con lo Slavia Praga.