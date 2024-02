Bologna, Fabbian: “Thiago Motta è un maestro di calcio”

Il Bologna continua ad essere la sorpresa di questa stagione in Serie A. Il centrocampista della formazione felsinea Giovanni Fabbian, nel corso di un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’allenatore dei rossoblù Thiago Motta e dell’atmosfera che si respira all’interno dello spogliatoio della squadra emiliana. Queste le sue parole:

“Che allenatore è Thiago Motta? Con lui mi trovo benissimo. È un maestro di calcio che chiede molto a ciascuno di noi e sa garantire un clima molto bello, molto sereno all’interno dello spogliatoio, in campo e fuori. Sa essere duro, quando serve. E aiuta a migliorare, tecnicamente e tatticamente. Siamo un gruppo di ragazzi che hanno una gran voglia non solo di vincere, ma di giocare al calcio. Che considerano questo verbo, giocare, non come una pura definizione, ma come un invito a vivere il football come invenzione e disciplina, come talento e organizzazione. Siamo focalizzati sugli obiettivi che mister e società ci danno”.

È l’Europa l’obiettivo? Sembra maturo, sembra possibile.

“Non lo so, certo sarebbe fantastico. Il nostro obiettivo è vincere ogni volta che scendiamo in campo. Non sempre ci riusciremo, ma sempre dobbiamo provarci”.

Che clima c’è oggi in città?

“I tifosi sono felici, con quel modo non eccessivo, non arrogante che è proprio di questa città. Tutto è sobrio e tutto però è allegro, almeno finora. I tifosi ci supportano e vedere lo stadio pieno e colorato aiuta tutti noi a dare il meglio”.