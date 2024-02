MotoGP, l’annuncio che gela Marquez: Pecco Bagnaia gongola

Marc Marquez deve fare i conti con un annuncio che non gli farà troppo piacere: Bagnaia può davvero gongolare al pensiero

Marc Marquez dovrà lavorare molto per essere all’altezza degli altri competitor della Ducati e di questo è consapevole. La sua impresa di tornare a vincere un titolo mondiale non è così semplice, come testimoniato da alcune opinioni autorevoli.

La più grande attesa per l’inizio del Mondiale di MotoGP riguarda ovviamente l’arrivo di Marc Marquez in Ducati. Dopo le sessioni di test in Malesia e Qatar è apparso subito chiaro come lo spagnolo si trovi bene con la GP23 ma debba ancora fare dei passi avanti per diventare competitivo per la vittoria. Le ufficiali di Bagnaia e Bastianini volano e lo stesso Martin ha un potenziale ancora inespresso. Dietro il trio delle meraviglie conta di piazzarsi l’otto volte iridato, con una crescita che lui si augura possa essere costante con il passare dei Gran Premi. A Losail punta a fare esperienza, magari lottando per il podio, sia nella Sprint del sabato che nella consueta gara della domenica.

I tifosi non vedono l’ora di capire se ci sarà una bagarre accesa come quella dello scorso anno, magari allargata a più piloti. Di certo per battere il Bagnaia visto anche nei test servirà qualcuno veramente in grado di sfruttare a pieno il potenziale di Borgo Panigale. Pecco sembra in piena sintonia con la sua GP24 e non ha nessuna intenzione di interrompere la sua striscia di favolosi successi.

MotoGP, Tardozzi è sicuro del potenziale di Bagnaia: “Può battere Marquez e vincere il terzo titolo consecutivo”

A parlare dell’arrivo di Marc Marquez in Ducati, proprio poco prima dell’inizio del Mondiale, è stato anche Davide Tardozzi, storico team manager della Rossa. Intervistato dal sito ‘Motosan’ ha dichiarato: “Un pilota come Marquez è sempre in grado di dare informazioni utili alla squadra”. Tardozzi poi prosegue: “Campioni come Pecco, Bastianini o Martin non devono aver paura di confrontarsi con un grande pilota che guida la loro stessa moto”.

Poi andando nello specifico di un pronostico per l’esito della stagione, il team manager ha le idee piuttosto chiare, quasi in modo insolito per una previsione della vigilia: “Credo che Bagnaia possa vincere il terzo Mondiale di fila battendo Marquez ed entrando nell’Olimpo”.

Secondo Tardozzi il #93 è un’opportunità per Pecco visto che vincere contro di lui darebbe anche una dimensione particolare al successo e arricchirebbe di gloria il centauro torinese. Dopo aver domato Quartararo e Martin, insomma l’allievo di Valentino Rossi è chiamato a vendicare il maestro in pista, mostrando la sua forza e imponendo la sua legge.