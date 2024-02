Serie A, recuperi 21esima giornata: il Sassuolo ospita il Napoli, l’Inter può essere fermata dall’Atalanta?

Si giocheranno questa sera gli ultimi due recuperi della 21esima giornata di Serie A. Due partite che vanno sicuramente tenute d’occhio e che potrebbero regalare sorprese.

Alle ore 18, il Mapei Stadium ospiterà Sassuolo-Napoli. Sia neroverdi che azzurri stanno vivendo un periodo di crisi: i campioni d’Italia in carica hanno vinto soltanto una delle ultime cinque partite disputate in campionato e si trovano in questo momento al nono posto, ad 11 punti dal Bologna quarto. Il neo tecnico Francesco Calzona non è riuscito, dopo 180’, a trovare i primi 3 punti e farà di tutto per riuscirci questa sera.

Dall’altra parte troviamo una compagine che sta lottando per evitare la retrocessione e che ha raccolto soltanto 20 punti finora. Il Sassuolo ha cambiato guida tecnica e stasera si potrà assistere all’esordio di Bigica, dopo l’esonero di Dionisi. Cosa aspettarsi, quindi, da questa gara? Non è da escludere che si possa assistere ad una partita per larghi tratti tirata ed equilibrata, magari con pochi gol: su Planetwin365, l’Under 2,5 è a 2,11 mentre su WilliamHill 2,05 e su Betclic 2,13. Molto interessante anche la quota deL SEGNO “X” all’intervallo, su Planetwin365 a 2,38 con WilliamHill che la offre a 2,30 e Betclic a 2,36.

Serie A, recuperi 21esima giornata: il Sassuolo ospita il Napoli, l’Inter può essere fermata dall’Atalanta?

Da attenzionare anche il big match tra Inter e Atalanta, previsto per le ore 20,45 a San Siro. La squadra di Inzaghi sta dominando il campionato con una striscia di sette vittorie di fila e la testa della classifica con 66 punti, ben 9 in più della Juventus inseguitrice.

La Dea, invece, è quinta con 46 punti. Buon momento di forma dei bergamaschi, con cinque successi consecutivi prima del pareggio del Meazza contro il Milan. Ma cosa succederà questa sera? Sarebbe interessante pensare ad un’Inter fermata dopo una marcia inarrestabile: segnaliamo il segno “X” finale, su Planetwin365 a 4,05, su WilliamHill a 3,90 e su Unibet a 4. Ricordiamo che l’Atalanta è imbattuta dal 23 dicembre.

A prescindere da ciò, non è da escludere che i bergamaschi possano partire in quarta: occhio al segno “2” primo tempo, dato da Planetwin365 a 5,47 mentre le lavagne di WilliamHill lo propone a 4,80 e quella di Unibet a 5,10. Tra i risultati esatti, interessante l’1-1: parliamo di 8,48 volte la posta su Planetwin365; di 7,50 per WilliamHill e di 6,25 secondo Unibet.