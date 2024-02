Monza-Roma, Palladino prepara il ritorno al vecchio modulo

Un 4-2-3-1 vincente che potrebbe però tornare nel fidato cassetto dei giocattoli. Raffaele Palladino e il Monza studiano le mosse anti Roma nel laboratorio di Monzello, consapevoli di accogliere una delle squadre più in forma del campionato, che ha ritrovato certezza ed entusiasmo con De Rossi al timone. Proprio per questo il tecnico dei brianzoli prepara il ritorno ad un assetto più robusto e accorto, quel 3-4-2-1 dei successi dello scorso anno e della velocità di crociera nella stagione in corso.

In difesa c’è finalmente grande affollamento e ampia possibilità di scelta, dopo aver sofferto per tutto il corso della stagione. Dalle sicurezze – Pablo Mari, D’Ambrosio e Caldirola – passando per Andrea Carboni alla stagione della definitiva consacrazione, con il dispiacere di non avere a disposizione un Armando Izzo finalmente in palla ma fermato dalla squalifica. Tutti sul pezzo tra le mura del Berlusconi, consapevoli che nessuno fino all’ultimo avrà assicurata una maglia da titolare nei tre a tenere a bada il tridente giallorosso, con Dybala, Lukaku ed El Shaarawy già a scalpitare per lasciare il segno all’U-Power.

Ciurria ancora ai box, quindi sarà una poltrona per due a destra e ballottaggio aperto Pedro Pereira-Birindelli, mentre Zerbin viaggia verso un altro gettone dal primo minuto dopo l’ottimo impatto in biancorosso dal suo arrivo a gennaio. E a proposito dei nuovi acquisti: sulla trequarti forse solo Colpani partirà leggermente avanti. Poi toccherà agli altri convincere Palladino nelle ore rimanenti al calcio d’inizio. Maldini, in gol a Salerno, ha ricevuto elogi trasversali e può trovare a Monza il suo posto ideale; Valentin Carboni è sempre tra i più apprezzati nonostante un momento altalenante; Mota ha ritrovato i suoi colpi e può permettere a Palladino di pensarlo sia trequartista sia riferimento avanzato in un attacco dinamico e imprevedibile

Insomma, Raffaele riempie il quaderno degli appunti e lancia la sfida a De Rossi. In una gara che ha sempre assicurato scintille, spettacolo e divertimento.

PROBABILE FORMAZIONE

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Mari, A. Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Zerbin; Colpani, Maldini; Mota.