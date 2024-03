Il ricordo di Vialli ha lasciato senza parole: dedica strappalacrime

Ricordo per Gianluca Vialli, prematuramente scomparso l’anno scorso e mai dimenticato. La dedica strappalacrime ha lasciato tutti senza parole

Il ricordo di Gianluca Vialli è ancora vivissimo nelle menti di tutti gli appassionati di calcio, ancor di più dei tifosi che nel corso della propria storia hanno avuto l’ex attaccante come proprio calciatore. Ad esempio è il caso della Juventus o della Nazionale, ma anche di Sampdoria o Cremonese. Tutte squadre care all’ex capo delegazione azzurro, venuto prematuramente a mancare ad inizio gennaio 2023 a causa di un brutto male.

Proprio blucerchiati e grigiorossi si sono affrontati martedì scorso in un match di serie B e nel segno di Vialli. Pur non essendo purtroppo presente fisicamente, l’ex attaccante è come se fosse stato lì. Quella partita parlava di lui ed è stato ricordato più volte.

D’altronde da giocatore è stato protagonista con entrambe le maglie. Il suo ricordo ha lasciato tutti senza parole e ha fatto commuovere molto i tifosi presenti a “Marassi” tra qualche striscione e coro a lui dedicato. Sul campo ha poi vinto la Cremonese, capace di sbancare per 1-2 il catino genovese, ma sugli spalti hanno sicuramente vinto tutti. Uniti nel segno di Gianluca.

Il ricordo di Vialli lascia tutti senza parole: dedica strappalacrime

Quello che è successo nell’impianto doriano resterà nella memoria dei presenti. Specialmente in quella di una persona da sempre molto vicina all’ex attaccante della Nazionale e presente fisicamente all’incontro.

A “Marassi”, infatti, era presente Riccardo Vialli, il nipote di Gianluca. Lo ha testimoniato lo stesso con alcuni video apparsi sul proprio profilo Instagram. In particolare il ragazzo ha immortalato il momento del pre-gara in cui nell’impianto doriano risuonava “Lettera da Amsterdam”, una degli inni più belli nella storia del calcio italiano. Il cerimoniale prima di ogni match nella “Marassi” blucerchiata prevede sempre attimi toccanti al momento in cui risuona questa canzone. Martedì scorso la commozione è stata ancora più forte per il ricordo di Vialli.

Le note da brividi della canzone scritta dai New Trolls hanno fatto da cornice al ricordo di Vialli al momento dell’ingresso delle squadre in campo. La scena è piaciuta tanto al nipote del compianto attaccante. Il buon Riccardo ha postato tutto su Instagram, testimoniando così la sua presenza allo stadio e soprattutto il ricordo dello zio, taggandolo nella storia con tanto di cuori dei colori della Doria. Un post da brividi che vale molto più di mille parole.