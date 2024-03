Lazio, Lotito: “Superati i limiti. Ci faremo valere nelle sedi predisposte”

Claudio Lotito ha parlato a Dazn dopo la sfida tra Lazio e Milan. Ecco le sue parole.

“Superati tutti i limiti accettabili. Oggi una sconfitta forzata, manca l’affidabilità del sistema. Ci devono essere figure terze per i valori dello sport per porre fine a queste situazioni incresciose. C’è un limite oltre il quale non si deve andare. Vengo io a parlare per evitare che vengono strumentalizzate le parole. Ci faremo valere nelle sedi preposte. Quando il gioco assume questi connotati, devono esserci organismi preposti a fare le opportune valutazioni. Manca l’affidabilità del sistema, servono istituzioni terze che pongano fine a queste situazioni incresciose. Nello sport si deve vincere per merito, anche se nel calcio tante partite sono state vinte per cose imponderabili. Oggi abbiamo superato tutti i limiti accettabili, ci faremo vedere nelle sedi preposte per quello che tutti hanno visto. Non entro nel merito degli episodi, ma la Lega non è in grado di consentire l’affidabilità e la terzietà. Non posso rimproverare nulla alla squadra, hanno combattuto fino alla fine provando a riprendere un risultato che era diverso da quello che qualcuno voleva. Oggi sono venuti meno il rispetto e il merito, è stata una sconfitta forzata perché in questo sistema le regole non vengono rispettate. Oggi è stata una partita priva di valori sportivi. Sarri? Valuto le persone per ciò che fanno e i risultati che portano. Quando i risultati dipendono da fattori terzi bisogna prendere atto e farsi valere in altre sedi. Fiducia in Sarri? Certo, oggi è stata una sconfitta forzata”.