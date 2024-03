Napoli, ambizioni ritrovate? -2 alla Juve, Calzona si affida all’estro di Osi e Kvara

Due giorni a Napoli–Juventus: la squadra allenata da Francesco Calzona sembrerebbe essersi ritrovata dopo l’ottima prova del Mapei Stadium targata Osimhen e Kvaratskhelia. Cinque gol in due contro un Sassuolo allo sbando che qualche minuto fa ha annunciato il nuovo allenatore.

Un 6-1 tennistico che ha rilanciato una squadra apparsa piuttosto contratta e incapace di andare a gol senza il suo bomber principe: tre partite tra campionato e Champions, cinque gol del nigeriano tornato in splendida forma dopo la Coppa d’Africa.

Ora un test importante: al Maradona arriva la Juventus di Massimiliano Allegri, priva degli infortunati Rabiot e McKennie, che dopo quattro partite senza vincere, contro il Frosinone ha ritrovato i famosi 3 punti che mancavano da un mese.

Napoli-Juventus, invertire il trend e ripetere lo show dello scorso anno

Sappiamo benissimo quanto finì l’anno scorso: un sonoro 5-1 contro una Juventus ben diversa, annichilita e distrutta dalla squadra di Luciano Spalletti che volava a vele spiegate verso la conquista del Tricolore.

Domenica sarà tutta un’altra partita con il Napoli che deve cercare di scalare quante più posizioni in classifica per raggiungere quantomeno il quarto posto che equivale alla qualificazione alla prossima edizione della Champions e, con una Juventus che vorrà consolidare la seconda piazza alle spalle di un’Inter che mercoledì ha allungato a +12 sui bianconeri.

In Napoli-Juventus Calzona si affiderà ai soliti volti noti cercando di cambiare il meno possibile e confermando in blocco la formazione anti-Sassuolo dove è riuscito nell’impresa di segnare sei reti, cosa che non accadeva dalla scorsa stagione quando con lo stesso punteggio si impose alla Johan Cruijff Arena contro l’Ajax ai gironi di Champions.