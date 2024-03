Udinese, Cioffi: “Abbiamo bisogno della potenza della Curva”

Sfida numero otto tra Udinese e Salernitana in Serie A. Il vantaggio nei precedenti è tinto di bianconero grazie al parziale di tre vittorie a due. Gabriele Cioffi sfida Fabio Liverani dove il tecnico granata è alla disperata ricerca di punti fondamentali per la speranza di salvezza.

Udinese, Cioffi: “Salernitana ha valori in mezzo al campo”

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Salernitana: “Curva Nord chiusa? Una penalizzazione non da poco nelle ultime due partite in casa. La tifoseria di Udine è molto inglese e supporta la squadra fino all’ultimo. Abbiamo bisogno della potenza della Curva per fare quello per cui siamo pagati, ossia vincere le partite. Infortunati? Abbiamo provato a recuperare il Tucu per la panchina e non ci siamo riusciti. Verrà con noi ma non sarà utilizzabile. Sulla destra abbiamo l’opzione Ebosele e anche Ferreira, Ehizibue ha avuto un trauma cranico che è importante. Si è allenato con solo due volte di cui una è la rifinitura, il dubbio è tra Ebosele e Ferreira. Brenner e Davis?Finché sta facendo bene chi gioca non vedo motivi per cambiare. Brenner è più avanti di un Davis che comunque con il Genoa ha impattato bene, Brenner comunque è leggermente più avanti. Payero meriterebbe più dei minuti che sta avendo in questo momento, ma Lovric e Samardzic stanno facendo bene. Kabasele è un’opzione così come mettere Joao Ferreira con spostamento di Perez. Io ho lavorato come sempre. Gli allenatori sono sempre in discussione, bisogna abituarsi alla realtà di questo lavoro. Ho vissuto la settimana a 110, come ho sempre fatto”.

Sulla Salernitana

“La Salernitana ha valori in mezzo al campo importanti, mi aspetto una squadra che viene a giocarsi la gara a guardia bassa, per la posizione di classifica oserà anche però, dovremo essere bravi a leggere i vari momenti della gara, quindi servirà calma”.