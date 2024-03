Berrettini, pace fatta: adesso è tutto sistemato

La vita privata di Berrettini ultimamente è sotto gli occhi di chiunque. Nonostante i tanti dissapori, il tennista è riuscito a riprendersi

Tutti sono a conoscenza della vita privata di Matteo Berrettini. Il tennista nato a Roma si è infatti lasciato con Melissa Satta, chiudendo una relazione che andava avanti da un bel po’ di tempo apparentemente senza intoppi. A quanto pare così non è stato, date le conseguenti frecciatine social a lui indirizzate.

Per fortuna però, non tutti i mali vengono per nuocere. Per una persona che si perde ce n’è un’altra che si avvicina, diranno in tanti. E questo è esattamente il caso del tennista nostrano, che dopo la relazione finita è riuscito a riallacciare i rapporti con un’altra persona a lui cara. Ecco di chi si tratta.

Berrettini fa pace con un amico: chi è?

Le persone famose che fanno parte della cerchia di amicizie di Berrettini sono molteplici. Uno in particolare sembra essergli particolarmente caro. Si parla di Marco Mengoni, tornato recentemente in voga per via del suo ritorno a Sanremo, in veste di co-conduttore di Amadeus per alcuni frangenti.

Qualche tempo fa i due avevano discusso aspramente, arrivando ad un litigio che li ha reciprocamente tenuti lontani l’uno dall’altro. Il motivo si trova a metà tra l’ironia e la velata serietà, ed è una racchetta mai inviata dall’atleta al noto cantante. Tuttavia, come i social testimoniano, i due sembrano aver riallacciato i loro rapporti. Sono infatti stati visti insieme a giocare a tennis: una testimonianza convincente.

Lo stesso tennista a breve tornerà operativo proprio sul terreno di gioco. Lo attendono infatti gli Stati Uniti, con degli eventi pronti ad accoglierlo per il suo glorioso ritorno. Nella foto in questione i due si possono vedere sulla stessa metà campo, quasi a voler simulare il doppio, una variante del tennis molto apprezzata.

Sembra dunque che tutto sia tornato alla normalità, per i due che tempo fa avevano discusso. Per quanto i loro fan pensavano a chissà quale dietrologia, in realtà non è apparentemente successo nulla di grave. La vita privata di Berrettini sembra già complessa di suo, ed è altamente improbabile che l’idolo nostrano voglia rincarare la dose con altri problemi.

Mengoni e l’amico atleta hanno ripreso a giocare insieme, e chissà che il noto cantante non voglia decidere di dedicarsi al tennis a tempo pieno. Difficilmente potrà concederselo, ma viste le influenze che ha non si può dare nulla per scontato.