Bufera in Formula 1: attacco pesantissimo

La Formula 1 non smette di sorprendere. Dopo lo scossone causato da Hamilton, ecco l’ennesima notizia clamorosa: i fan sono in delirio

Per i seguaci della Formula 1 ultimamente non sono affatto giorni sereni. La bella notizia riguardante Hamilton potrebbe venire cancellata in un battito di ciglia. A quanto pare, soprattutto dal punto di vista dell’intrattenimento, la competizione delle quattro ruote più amata in circolazione sta facendo autentici passi da gigante.

Ne è un esempio la serie targata Netflix dedicata proprio al Circus, che conta ad oggi centinaia di migliaia di telespettatori. Se non un numero addirittura superiore. Tuttavia, non si può piacere a chiunque. Ciò che è accaduto di recente è la chiara dimostrazione di come questo detto sia, ancora oggi, piuttosto attuale.

Sgarbo clamoroso alla Formula 1

La serie disponibile su Netflix riguardante la Formula 1 si intitola “Drive to survive” e accompagna gli utenti in un viaggio nei meandri della competizione automobilistica più amata al mondo. I feedback sono (quasi) tutti estremamente positivi, tra dialoghi introspettivi e retroscena che nessuno avrebbe mai potuto conoscere, senza il prezioso contributo degli autori.

In onda dal 2019, ad oggi conta oltre 60 episodi, uno più clamoroso dell’altro. Raramente la critica accoglie in maniera così positiva dei prodotti derivanti dal mondo dello sport. Non è sempre facile raccontare queste discipline nel loro dietro le quinte, ed è ancora più complicato farlo senza risultare noiosi e scontati. Una parte significativa di questa critica però, ha avuto idee vagamente differenti.

Bild, rinomato quotidiano tedesco, non le ha mandate a dire alla serie ideata da Netflix. Il giornale teutonico ha infatti accusato questo prodotto di non proporre “niente di vero” ai suoi utenti criticando in particolar modo la puntata dove Wolff e Hamilton parlano del rinnovo di contratto del britannico. Episodio che aveva fatto scalpore proprio qualche giorno fa.

Un parere senza peli sulla lingua, che non ha ovviamente fatto piacere ai fan della serie. A questo proposito il pilota George Russell è intervenuto a favore della serie dandole il giusto riconoscimento.

Per aver fatto del bene, in termini di visibilità e risonanza, alla Formula 1 così come a tutti gli addetti ai lavori. Lo scopo di ogni episodio è quello di mettere in risalto qualsiasi aspetto, senza chiaramente farne mai un dramma.

Tuttavia, il giornale tedesco ha confermato ugualmente la sua posizione. Per “fortuna” si tratta soltanto di una minima parte di pubblico, rispetto alla quantità esorbitante di recensioni positive.