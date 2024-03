Marcell Jacobs ha detto no, clamorosa decisione in queste ore

Una clamorosa decisione quella presa, proprio nelle ultime ore, da parte di Marcell Jacobs: l’atleta, infatti, ha optato per il “no” ufficiale spiazzando i suoi stessi sostenitori

La notizia era nell’aria già da qualche giorno, ma adesso è arrivata anche la conferma ufficiale proprio nelle ultime ore. Si ritorna a parlare nuovamente di uno degli atleti che ha reso orgoglioso il nostro Paese negli ultimi anni come Marcell Jacobs.

A quanto pare quest’ultimo non arriverà in quel di Rieti. Almeno per il momento visto che il suo arrivo slitterà. Questo è quello che ha fatto sapere il sito locale “RietiLife” che aveva rilanciato la notizia dopo le ultime indiscrezioni lanciate da La Gazzetta dello Sport.

Un annuncio, quello del giornale rosa, che aveva scaturito non poche reazioni. Ovviamente positive da parte dei suoi stessi sostenitori e, soprattutto, da parte della politica cittadina. Nel corso di una intervista che aveva rilasciato ai microfoni di ‘Sport Mediaset‘ il classe ’94 aveva annunciato di aver riscritto il calendario per poter arrivare nella città laziale. Il suo arrivo era previsto verso la metà del mese di maggio, ma a quanto pare slitterà ancora di qualche mese.

Jacobs, slitta il suo arrivo a Rieti: ecco quando è previsto

Non sarà più a maggio, ma verso i primi di luglio: la città di Rieti accoglierà il campione olimpico proprio durante l’estate. Segno del fatto che non preparerà, per questione di tempi, al “Guidobaldi” gli Europei in programma nel mese di giugno.

Si farà, invece, trovare pronto per le Olimpiadi che si svolgeranno a Parigi quest’anno (e previste per il mese di agosto). L’obiettivo del nativo di El Paso (Texas, negli USA) è quello di riconquistare un’altra medaglia. Magari ancora quella più preziosa come a Tokyo tre anni fa.

Queste sono alcune delle parole che l’atleta ha rilasciato ai microfoni del noto programma sportivo di Mediaset: “Il mio obiettivo è quello di iniziare la stagione molto presto. Magari affrontando una serie di “garettine” qui negli Stati Uniti. Giusto per capire come stanno andando le cose. Nel mese di maggio, tra il 18 ed il 19, arriverò nuovamente in Italia. Mi fermerò a Roma, per qualche giorno, per preparare gli Europei“. In conclusione ha ribadito che nel periodo che lo avvicinerà al grande appuntamento delle Olimpiadi in Francia si recherà a Rieti per prepararsi al meglio.