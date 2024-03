Valentino Rossi da non credere: fan spiazzati

Colpo di scena per il futuro di Valentino Rossi, i tifosi restano senza parole: l’annuncio lascia tutti a bocca aperta

Il futuro di Valentino Rossi potrebbe essere diverso da quello che immaginiamo. Chi infatti crede che la carriera del Dottore sia terminata con il ritiro dal mondo delle due ruote dell’ormai lontano 2021 si sbaglia di grosso. Vale si sente ancora a tutti gli effetti un pilota in attività, ed è pronto a continuare a guidare ancora a lungo, con un grande obiettivo nella mente. Un sogno che ha svelato, senza troppi giri di parole, in questi giorni, lasciando a bocca aperta tutti i suoi tifosi.

Chi ha seguito le vicende di Valentino negli ultimi anni sa bene che, dopo aver smesso con le due ruote, il nove volte campione del mondo si è tuffato, anima e corpo, alle quattro ruote. Ha vissuto l’esperienza del GT World Challenge, guidando prima Audi, poi BMW, ed è quindi passato al Mondiale Endurance, con il grande desiderio mai nascosto di riuscire a vincere la 24 Ore di Le Mans.

Se quello, più che un desiderio, è un obiettivo cui Vale vuole assolutamente arrivare, con l’aiuto di un team molto competitivo, c’è per un sogno che il Dottore sta coltivando da tempo, nel profondo del suo cuore. Un’ambizione ancora remota nel tempo ma non impossibile da raggiungere. Sempre che il suo corpo gli permetta di poterlo realizzare quando ce ne sarà la possibilità.

Rossi, annuncio clamoroso: il pilota di Tavullia svela il suo sogno, fan spiazzati

Se c’è una cosa che il fuoriclasse di Tavullia non ha mai fatto nel corso della sua carriera è nascondersi. Vale è sempre stato chiaro nei suoi obiettivi, li ha spesso condivisi con i suoi tifosi e con chi lo ha sostenuto durante la sua vita professionale. E anche adesso ha deciso di vuotare il sacco in conferenza stampa, senza nascondersi dietro un dito.

Passare al mondo delle quattro ruote per lui non è stato così complesso. Ha sempre amato la velocità, anche a bordo di un’auto. Ma sente di non aver ancora raggiunto il proprio limite. Per questo motivo nel suo futuro si vede già alla guida di una vettura che possa permettergli di andare oltre l’immaginabile. Un grande traguardo che potrà però raggiungere solo se il fisico glielo consentirà.

Confessa Rossi nelle parole riportate da ‘Gazzetta.it’: “Vorrei provare l’Hypercar, ne ho parlato con BMW e mi hanno promesso che a fine stagione potrà guidarla, anche se non ancora in una gara tra professionisti“. Nonostante il livello della competizione sia molto alto, Valentino sa di poterlo raggiungere, di poter arrivare a gareggiare anche in quel caso con i migliori.

Il vero problema è che a frenarlo potrebbe esserci un fattore che non può in alcun modo controllare: il tempo. “Sto invecchiando, anche se sono ancora in buona forma“, ha spiegato Rossi, aggiungendo: “Vorrei guidare ancora per dieci anni, ma dipende da come mi sentirò e se riuscirò ancora ad andare veloce“.