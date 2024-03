Serie A, profumo d’Europa. Serata già decisiva?

In attesa di Inter–Genoa che concluderà la giornata domani alle 20.45, gli occhi si concentrano sui due match più importanti in chiave europea: Atalanta-Bologna e Napoli-Juventus. La qualificazione in campo europeo si sta definendo sempre più con diverse squadre impegnate nella lotta per un posto in Champions, Europa e Conference League con il Napoli che in caso di vittoria scavalcherebbe la Fiorentina al settimo posto in classifica.

Alle 18 l’Atalanta di Gian Piero Gasperini dovrà riscattare il brutto ko di San Siro e ripartire: qualora i nerazzurri dovessero vincere conquisterebbero il quarto posto, superando la Roma e proprio il Bologna di Thiago Motta, avversario di giornata. La sera, al Maradona, il Napoli, proverà ad avere la meglio di una Juventus che domenica scorsa è tornata alla vittoria contro il Frosinone dopo un mese privo di successi.

I bianconeri, invece, in caso di 3 punti, allungherebbero sul Milan a +4 in classifica con un bel balzo dal quinto posto occupato attualmente dalla Roma: 13 punti che permetterebbero alla squadra di Allegri di avere diversi match ball importanti in chiave Champions League.

Una serata che si prospetta interessante ma non decisiva con le prossime giornate che aiuteranno ad avere un quadro più completo sulle squadre di Serie A che si qualificheranno alle prossime edizioni di Champions, Europa e Conference League, con il Torino, attualmente al decimo posto, che in caso di filotto nelle prossime settimane, potrebbe recitare, da qui, alla fine del campionato, un ruolo di outsider.