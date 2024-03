Ufficiale: partita rinviata causa maltempo, già decisa la data di recupero

Le condizioni meteorologiche estreme con il maltempo perdurante da giorni hanno portato al rinvio di una serie di partite. La decisione è stata ratificata con un comunicato ufficiale

Sono giorni di pesante maltempo nell’Italia settentrionale con diverse regioni interessante da piogge abbondanti e nevicate che stanno causando danni e non pochi problemi per le popolazione dei territori coinvolti.

Situazione critica in Veneto dove il governatore Zaia ha chiesto lo stato di crisi per le inondazioni che hanno interessato Vicenza, a causa dello straripamento del fiume Bacchiglione. Impressionanti le immagini di intere aree allagate come lo stadio Menti con il manto erboso completamente ricoperto di acqua, ora ritiratasi.

Inondazioni hanno colpito in particolare anche la zona industriale con danni ad alcune delle strutture presenti. Danni che sarebbero potuti essere ben più ingenti senza la presenza dei bacini di laminazione che hanno contenuto la tracimazione delle acque fluviali, impedendo alle stesse di penetrare altrove.

Maltempo incessante anche in Piemonte. Fiumi ingrossati, nevicate e allerta valanghe in alcuni territori, come nell’alessandrino, dove nei giorni scorsi sono rimaste chiuse anche le scuole. Previsioni che, in Piemonte, risultato molto critiche anche per tutto il weekend con una perturbazione intensa che porterà altre piogge abbondanti.

Il calcio si ferma, rinviate tutte le partite dei campionati regionali

L’ulteriore ondata di maltempo prevista per sabato 2 e domenica 3 marzo ha causato il rinvio di tutte le partite dei campionati regionali e provinciali (sia maschili che femminili) previste nel weekend in Piemonte.

Questa la decisione ratificata nella tarda mattinata di oggi dal Comitato Regionale che ha esteso la sospensione anche a tutte le attività calcistiche di base previste in Piemonte da venerdì 1 a domenica 3 marzo. Contestualmente lo stesso Comitato ha comunicato che tutte le partite rinviate nei prossimi due giorni saranno recuperate la prossima settimana nel weekend tra l’8 e il 10 marzo.

Una decisione inevitabile quella appena ratificata. La pioggia incessante dei giorni scorsi ha reso impraticabili già molti campi da gioco. Inoltre, con l’imminente nuova ondata di maltempo, si evitano anche spostamenti lungo la rete viaria regionale che possono risultati critici in condizioni meteo avverse.

Per quanto riguarda la Serie A, sarà il Torino a giocare in casa sabato 2 marzo contro la Fiorentina. Trasferta invece per la Juve a Napoli. In Serie C, invece, si disputerà il match tra la Pro Vercelli e il Mantova, quest’ultimo capolista del girone A.