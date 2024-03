Genoa, Gilardino: “Dal campo non era rigore, rivedendo le immagini…”

Al termine del match contro l’Inter il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo il ko di San Siro: “Dal campo per me non era rigore, rivedendo le immagini rimango della mia opinione ma non voglio polemizzare preferisco assolutamente parlare della prestazione della mia squadra. C’è rammarico perché gli episodi vanno a condizionare i momenti della partita. Il primo tempo dovevamo gestire certe situazioni in modo diverso, con più lucidità. Poi nella ripresa abbiamo preso in mano la partita con coraggio e personalità mettendo in forte difficoltà l’Inter”.

Meriti dell’Inter? “Palleggio, passaggi forti sui piedi, attacco della profondità. Gli attaccanti hanno caratteristiche diverse che si abbinano bene, più giocatori di struttura e fisico dietro. Sono solidi, hanno una filosofia precisa e questo è un grande merito di Inzaghi e di chi ha costruito l’Inter. Complimenti a loro”.