Inter-Genoa, probabili formazioni: Sanchez preferito ad Arnautovic dal 1′

Capitalizzare al meglio l’ennesimo passo falso della Juventus e volare a +15 dando la mazzata definitiva al campionato. L’Inter di Simone Inzaghi, con qualche ritocco nelle probabili formazioni, contro il Genoa a San Siro, e, con i rossoblù reduci da un ottimo campionato sotto la guida di Alberto Gilardino e prossimi alla salvezza, visto l’importante vantaggio sulla 13esima posizione in classifica occupata da Lecce ed Empoli.

Una sfida in cui i nerazzurri non avranno a disposizione Hakan Calhanoglu, ma che recuperano per la panchina Davide Frattesi, Francesco Acerbi e Marcus Thuram, i quali potrebbero subentrare a gara in corso qualora il risultato fosse già acquisito. Chance per Carlos Augusto e Alexis Sanchez dal primo minuto con Marko Arnautovic che partirà dalla panchina e con Alessandro Bastoni squalificato dopo il giallo rimediato contro l’Atalanta mercoledì.

I rossoblù arrivano a San Siro con quasi tutta la squadra a disposizione (non convocato Haps per una botta in allenamento) e con il grande obiettivo di poter agganciare in classifica il Monza in caso di vittoria, dopo il passo falso di sabato sera contro la Roma. Due i dubbi di formazione per il Grifone, con Messias che dovrebbe prendere il posto di Malinovskyi e con Vazquez preferito a Vogliacco nella difesa a 3. Di seguito le probabili formazioni di Inter-Genoa, calcio d’inizio alle 20.45.

Inter-Genoa, le probabili formazioni del match: Inzaghi ne cambia 3, Gilardino pensa a Messias

INTER, PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

GENOA, PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. Allenatore: Alberto Gilardino.

ARBITRO: Daniele Doveri

DOVE VEDERE IL MATCH: Sky e Dazn.