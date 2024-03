Sinner ‘dimenticato’, annuncio che fa infuriare i tifosi

Un ex campione di tennis ha rilasciato un annuncio che ha generato qualche polemica da parte dei fan di Sinner

Jannik Sinner punta con decisione al secondo posto nella classifica ATP. Il fenomeno azzurro ha tutte le carte in regola per scalare ulteriormente il ranking e diventare un giorno il numero uno al mondo, ma serve pazienza. La fretta in queste situazioni non porta da nessuna parte, ma il classe 2001 ha già una mentalità da veterano sia in campo che fuori.

Infatti spiazza pensare che Sinner il prossimo 16 agosto raggiungerà la soglia dei 23 anni di età: nel 2023 la crescita di Jannik è stata davvero clamorosa. E nell’ultimo periodo il fuoriclasse di San Candido è riuscito ad appropriarsi del gradino più basso del podio dl raninking, trionfando prima agli Australian Open e poi all’Atp 500 di Rotterdam. Risultati pazzeschi messi a referto da colui che oggi viene considerato il vero rivale di Novak Djokovic. Indian Wells rappresenta un altro appuntamento molto importante.

Carlos Alcaraz è il campione in carica: se Sinner dovesse rendersi protagonista in positivo rispetto allo spagnolo, allora il sorpasso potrebbe arrivare. Jannik ha curato nei minimi dettagli la preparazione, con l’obiettivo di raggiungere la finalissima di Indian Wells in programma il 17 marzo sul prestigioso cemento dell’Indian Wells Tennis Garden. Durante il primo allenamento in terra statunitense, Sinner ha anche avuto modo di confrontarsi sul terreno di gioco con l’ex numero 2 al mondo Tommy Haas.

Tommy Haas ‘stronca’ Sinner: “Il grande favorito a Indian Wells è Djokovic”

Proprio Haas è stato in grado di lasciare un segno nella storia del tennis, conquistando numerosi trofei. Si presume che entrambi si stimino per quanto concerne l’aspetto professionale, ma Haas vede ancora Djokovic sopra al tennista di San Candido in tutti i sensi.

Il Ceo del Masters 1000 americano si è così espresso ai microfoni di ‘Eurosport’: “Djokovic è il grande favorito. In Australia tutti a dire che ha perso ed è stato un fallimento, ma è uscito in semifinale“. Haas ritiene che i tifosi, ogni volta che Nole non vince un torneo, esagerino nella valutazione del percorso della leggenda di Belgrado, perlomeno questa è la sua sensazione.

Sinner, dal canto suo, ha avuto la meglio sul serbo in più di un’occasione e di certo può batterlo ancora, riuscendo così ad allargare ulteriormente la propria bacheca di titoli. Ormai è giusto che Jannik non si ponga limiti, continuando a lavorare a testa bassa per evitare il più possibile distrazioni. Poi sarà il tempo, come sempre, ad emettere i verdetti.