Nicola dopo Milan-Empoli: “Il nostro percorso è questo”

Davide Nicola è andato a microfoni di DAZN dopo Milan Empoli. I rossoneri hanno saputo strappare tre punti ai toscani

Nicola, tecnico dell’Empoli: “Abbiamo concesso poco al Milan“

Il tecnico dei toscani è uscito soddisfatto nonostante la sconfitta: “Abbiamo pagato il poco che abbiamo concesso. Devo ringraziare i ragazzi per quello che abbiamo fatto. Sapevamo che avremmo pagato l’avvio col piede sull’acceleratore del Milan. Dovevamo essere attenti a chiuse gli spazi e restare corti. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio. Peccato per il gol subito. Dobbiamo continuare nel nostro percorso dando tutti noi stessi“.

L’ex allenatore della Salernitana guarda il bicchiere mezzo pieno: “Mi porto a casa la risposta dei ragazzi. Hanno saputo giocare bene in entrambe le fasi. Hanno dimostrato nel secondo tempo di poter fare noi la partita. Senza questo tipo di prestazioni da squadra, non possiamo pensare di raggiungere l’obiettivo“. Anche perché la squadra azzurra ha ancora ampi margini di miglioramento, come il miglioramento di Niang: “È un giocatore importante che dobbiamo sfruttare al meglio”. Poi che un parere sulla classifica sempre più equilibrata dietro: “Questa annata sta dimostrando un grande equilibrio dietro. Non tra le solite 3/4 squadre ma molte di più. Noi per agganciare il gruppone abbiamo dovuto fare uno sforzo straordinario, ora dobbiamo farne un altro. Dobbiamo stare tranquilli e consapevoli di dover sudare“.