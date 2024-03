Il posticipo della 28esima giornata tra Lazio-Udinese termina 1-2: decisivi per i friulani Lucca e Zarraga, biancocelesti escono dal campo tra i fischi con la società contestata a inizio partita. Bianconeri ammazza grandi: dopo le vittorie in trasferta con Milan e Juventus, la squadra di Cioffi sbanca l’Olimpico.

PRIMO TEMPO – Primo tempo scoppiettante allo Stadio Olimpico: 0-0 tra Lazio e Udinese. Subito biancocelesti pericolosi con un Zaccagni in grande spolvero, con l’esterno che colpisce il palo. Padroni di casa vicinissimi al vantaggio al 27′ con lo stesso numero 20 che da buona posizione manda alto sopra la traversa. Friulani che alzano il baricentro negli ultimi 15 minuti della prima frazione di gioco: prima Lovric, poi una nitida occasione al 37′. Grande risposta di Provedel su Kamara ben assistito da Pereyra.

SECONDO TEMPO – Ripresa da capogiro con 6 minuti assurdi: vantaggio dell’Udinese con Lucca bravo a fortunato a correggere a rete il tiro cross di Kamara. Neanche il tempo di esultare che la Lazio pareggio: azione di Zaccagni, che la mette al centro: sfortunata deviazione di Lautaro Giannetti che inganna Okoye per l’1-1. Immediata risposta de friulani sull’asse Lovric-Thuavin-Zarraga: gran botta del centrocampista, superato Provedel per la seconda volta. Le sostituzioni di Martusciello non portano i frutti sperati con i friulani che concludono il match in 10 uomini per l’espulsione di Perez. Lazio-Udinese termina 1-2.