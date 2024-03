Lecce, Gotti atteso domani in città per definire l’accordo

Il Lecce ha scelto il successore di Roberto D’Aversa e già da domani alla guida della squadra salentino dovrebbe esserci Luca Gotti. Il tecnico veneto è atteso domani a Lecce per discutere gli ultimi dettagli dell’accordo che dovrebbe legarlo alla formazione pugliese. Gotti, 47 anni, si appresta dunque a sedersi sulla sua terza panchina di Serie A dopo quelle di Udinese prima e Spezia poi.

Il Lecce si affida a Gotti per ripartire

La stagione della squadra salentina si è improvvisamente complicata. La squadra guidata fino a stamattina da D’Aversa non vince dallo scorso 2 febbraio, quando vinse 3-2 contro la Fiorentina. 40 giorni in cui i salentini hanno collezionato appena un punto nello scontro diretto col Frosinone e, causa l’accelerazione di Empoli, Cagliari e Verona, è stato risucchiato in piena lotta salvezza. A lungo, infatti, la squadra leccese aveva galleggiato sopra il gruppone delle squadre che lottano per non retrocedere grazie al grande avvio di campionato. Ora starà a Gotti rimettere in tensione la squadra e far ripartire il Lecce con l’obiettivo di accelerare verso la salvezza.

Udinese, Spezia e ora Lecce

Come detto Gotti si prepara a sedersi sulla panchina del Lecce, la terza in carriera in Serie A da capo allenatore da quando a Udine è stato “promosso” in sostituzione di Tudor. Il tecnico di Adria era fermo dallo scorso 15 febbraio 2023 quando fu esonerato dallo Spezia, allora in lotta per non retrocedere ma comunque fuori dalla zona retrocessione. Il suo sostituto, Leonardo Semplici (suo “rivale” in questa corsa alla panchina del Lecce), non riuscì ad evitare la retrocessione perdendo lo spareggio col Verona.

Gotti in carriera vanta una salvezza da subentrato sulla panchina dell’Udinese e un’altra salvezza serena sempre in bianconera nella stagione successiva. Arriva in Salento con un ottimo bagaglio d’esperienza essendo stato assistente di Donadoni e Sarri per diverse stagioni.