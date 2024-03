Ospite negli studi di Sportitalia Mercato, Cesar Aparecido Rodrigues, ex giocatore di Lazio e Inter ha parlato dell’andamento delle sue ex squadre. L’ex terzino brasiliano si è soffermato anche sul suo ex compagno di squadra Simone Inzaghi, attuale tecnico nerazzurro.

Le parole di Cesar

Mercoledì è il giorno di Atletico Madrid-Inter. Oltre a Inzaghi, anche Diego Pablo Simeone è stato compagno di Cesar Aparecido. I tre, infatti, hanno giocato assieme ai tempi della Lazio: “Inzaghi e Simeone sono due grandi professionisti. Grandi giocatori che sono diventati grandi allenatori“. A proposito del carattere dei due tecnici ha poi aggiunto: “Simone era molto più uomo spogliatoio, Simeone era uno che in campo si vedeva tanto e dava grande carica in campo. Simone quando entrava si impegnava, dava tutto“.

Poi è stato il momento inevitabile del pronostico. In Atletico Madrid-Inter, ovvero Simeone contro Inzaghi, Cesar si schiera dalla parte dell’ex compagno italiano: “Mi auguro passi Simone, sarebbe bello per l’Inter. In campo è bella da vedere, coinvolgente. L’ultima partita col Bologna è stata difficilissima, ma si vede lo spirito di squadra“.