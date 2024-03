Federica Pellegrini sconvolge i fan, è accaduto durante la gravidanza: la verità

Federica Pellegrini è diventata mamma due mesi fa. L’ex fuoriclasse del nuoto italiano ha avuto una bambina dal marito Matteo Giunta

Da circa due mesi Federica Pellegrini è di fatto scomparsa dai radar della televisione e più in generale dal mondo dello showbiz. E non potrebbe essere altrimenti visto che l’ex fuoriclasse del nuoto italiano è diventata mamma: il 3 gennaio scorso infatti l’ex primatista del mondo dei 200 stile libero ha dato alla luce la piccola Matilde, avuta dal marito Matteo Giunta.

La maternità è un universo del tutto nuovo, sconosciuto, che va perlustrato con grande attenzione. E Federica Pellegrini sembra aver incontrato qualche difficoltà muovendo i primi passi della sua nuova vita e calandosi soprattutto in un ruolo per lei inedito. Dopo oltre sessanta giorni di silenzio, la campionessa di Mirano è tornata ad interagire con i suoi fan.

Rispondendo alle tante domande che i followers le hanno rivolto, Federica Pellegrini è stata come suo solito molto schietta e sincera nel confessare che le sue aspettative erano diverse. Stando alle sue parole, l’impatto con la gravidanza e soprattutto con il parto non sono stati dei più semplici.

Rispondendo a un quesito in particolare l’ex fuoriclasse ha ammesso di non stare attraversando un periodo molto facile e che in questi due mesi non tutto è filato sempre liscio. Del resto la nascita di un figlio e soprattutto i suoi primi mesi di vita non sono così semplici da gestire.

Federica Pellegrini, la dichiarazione che non ti aspetti: i fan restano senza parole

“A proposito della maternità devo riconoscere che è più difficile di quanto potessi immaginare. Molto semplicemente, bisogna viverla per capire fino in fondo. Senza dubbio non si tratta di una passeggiata come qualcuno può credere“.

La Pellegrini ha poi aggiunto che la piccola Matilde somiglia molto al papà, Matteo Giunta, e che ha scelto la strada dell’allattamento al seno. Una decisione non comune soprattutto tra le donne dello sport e dello spettacolo: “Per fortuna Matilde è stata bravissima da subito. Comunque è tosta, più che altro perché devi essere tutta la giornata a sua completa disposizione. Riconosco che non è sempre facile“.

Nel frattempo qualche giorno fa la Pellegrini, insieme ai suoi genitori, ha portato la bimba in riva al mare a Jesolo, per farle respirare un po’ di aria salubre e per farle avere un primo contatto con l’acqua. Chissà che un giorno Matilde non decida di seguire le orme materne.