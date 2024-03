Verstappen-Ferrari, colpo di scena: l’annuncio fa sognare i tifosi

Le ultime parole di Max Verstappen diventano un argomento interessante per i tifosi della Ferrari, il suo annuncio spiazza tutti a sorpresa

Max Verstappen si sta riconfermando in pista con la Red Bull ma ha lanciato anche un assist interessante alla Ferrari. Il suo messaggio non è passato sicuramente inosservato.

Il campionato di Formula 1, almeno in vetta, non sta regalando della novità con il dominio di Max Verstappen che resta sempre indiscusso. La RB20 è una vettura che ha un passo lanciatissimo in pista, il pilota olandese sa come sfruttarla al massimo.

La Ferrari cercherà di inseguire, ha ottenuto due podi che mostrano una buona affidabilità per la sua SF-24: un terzo posto è arrivato con Sainz in Bahrain e uno con Leclerc in Arabia Saudita. L’atteggiamento della Rossa trova, quasi a sorpresa, proprio il beneplacito di Verstappen con un annuncio che sicuramente è valutato in maniera positiva dai tifosi della scuderia italiana.

Verstappen lancia la Ferrari, i dettagli: tifosi in delirio

Le attenzioni nell’ultimo GP si sono concentrate sulla velocità del campione del mondo, ma anche su un esordio assoluto, arrivato in maniera imprevista. Oliver Bearman ha sostituito Carlos Sainz, colpito da un attacco di appendicite e il 18enne inglese è diventato il più giovane pilota a guidare una Ferrari. Il settimo posto conquistato è stato applaudito anche da Verstappen, che ha lodato l’intraprendenza del britannico all’esordio in Formula 1.

Il campione del mondo aveva già visto con attenzione Bearman durante i test e le qualifiche, rimanendone ben impressionato. Verstappen, che in F1 esordì addirittura a 17 anni, ha avuto parole d’elogio importanti, come riporta il sito formulapassion.it.

“Quanto ha fatto il pilota inglese mi ha molto impressionato. Guardando i primi giri tv mi sono accorto come era già a suo agio con la macchina, mi è piaciuta molto la sua partenza. Spero si sia divertito, nei paddock abbiamo visto come abbia fatto un ottimo lavoro”.

L’elogio di Verstappen nei confronti del giovane collega è arrivato in maniera sincera, ben riconoscendo un talento raro in pista. Bearmen è arrivato undicesimo in qualifica e ha saputo poi tenere testa in pista, lasciandosi alle spalle addirittura il pluricampione del mondo Lewis Hamilton, prossimo sposo proprio della Ferrari.

Verstappen seguirà con grande attenzione proprio Bearman e chissà che non possa essere proprio l’inglese un suo futuro compagno di squadra. Il giovane 18enne fa parte della Ferrari Academy ma, avendo davanti nelle prossime stagioni la coppia Leclerc ed Hamilton (almeno per i prossimi due campionati), potrebbe valutare il suo futuro ben diversamente.