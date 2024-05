ESCLUSIVA SI, Sarri: il Siviglia chiede un incontro ma lui vuole aspettare (VIDEO)

Maurizio Sarri ha vissuto difficilissimi momenti personali, coincisi con due gravissimi lutti, e vuole scegliere con calma il suo futuro. Dopo aver detto no al Nottingham Forest, che gli aveva chiesto di subentrare in corsa, ci sono stati contatti non approfonditi in Premier (West Ham e Newcastle), Liga (Siviglia) e Ligue1 (Olympique Marsiglia), anche un sondaggio del Benfica. In passato qualche sirena turca, il Besiktas in modo particolare, senza grandi sbocchi. La novità delle ultime ore è che il Siviglia sta spingendo per incontrare Sarri o chi lo rappresenta: possibile anche un vertice nei prossimi giorni, ma senza la necessità del diretto interessato di dover dare subito una risposta. La Liga è un campionato che è sempre piaciuto all’allenatore toscano, ma potrebbero emergere altre piste nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Ci sono situazioni in Serie A (Milan compreso) ancora da chiarire, per questo motivo Sarri vuole attendere.

