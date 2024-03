ESCLUSIVA SI Peseiro: “Nigeria-bis? No, ecco cosa cerco. Su Lookman ed il futuro di Osimhen…”

L’avventura della Nigeria in Coppa d’Africa è terminata solamente in finale contro i padroni di casa della Costa d’Avorio (2 a 1 il risultato finale), ma Osimhen e compagni hanno fatto sognare i propri tifosi dopo 10 anni dall’ultima volta in cui erano riusciti a raggiungere l’ultimo atto della competizione. Al termine della manifestazione, il ct José Peseiro ha salutato, anche se per un certo periodo si vociferava in patria che la Federazione locale stesse spingendo per farlo continuare fino ai prossimi Mondiali, ipotesi questa sulla quale lui stesso si era inizialmente espresso.

L’allenatore portoghese è intervenuto in esclusiva per SPORTITALIA per parlare del proprio futuro ed anche di alcuni dei protagonisti della nostra Serie A che ha avuto modo di seguire in questi ultimi anni.

Se la Nigeria le dovesse proporre di rimanere anche a fronte delle sue dimissioni, ci penserebbe?

“Come ho detto, il mio lavoro con le Super Eagles è finito. È stato gratificante allenare giocatori di tale qualità, con il mio staff siamo riusciti a fare bene in tal senso, ma è arrivato il momento di passare ad un altro progetto”.

L’incredibile semifinale con il Sudafrica vinta in quel modo è il ricordo più entusiasmante della sua esperienza?

“È stato il più emozionante sì, perché ci ha permesso di giocare la finale dell’AFCON, ma abbiamo passato tanti momenti davvero belli durante la nostra permanenza con le Super Eagles”.

Cosa sceglierebbe fra un’altra Nazionale (per puntare magari al prossimo Mondiale) ed una squadra di club in Europa, ora?

“Questa era la terza Nazionale che abbiamo allenato, dopo Arabia Saudita e Venezuela e sicuramente mi piacerebbe potermi qualificare e giocare con una squadra i prossimi Mondiali, ma ogni possibilità è aperta perché sarebbe altrettanto emozionante allenare una squadra di club con obiettivi vincenti”.

Con lei Lookman ha fatto davvero bene e stasera la sua Atalanta affronterà il suo ex club, lo Sporting Lisbona: chi passerà?

“Lookman è in un buon momento e potrebbe rivelarsi decisivo stasera. Le due squadre sono forti, c’è equilibrio tra loro ed entrambe potrebbero vincere, nonostante l’Atalanta giochi la seconda partita in casa”.

Osimhen è arrivato alla Coppa d’Africa dopo una serie di polemiche con il proprio club: è stato difficile farlo restare sereno? E sarà difficile per il Napoli sostituirlo, dato che è risaputo che le strade si separeranno a fine anno?

“Victor è un calciatore formidabile. Anche se ha segnato solo un gol, è stato molto importante per il successo avuto dalle Super Eagles in Coppa d’Africa. Un vero giocatore di squadra che ha lottato fino all’ultimo minuto, alla ricerca della vittoria. Penso che avrà diversi club interessati a fine stagione e solo lui ed il suo club potranno decidere il suo futuro”.