Champions League, Joselu manda il Real Madrid in finale! Bayern rimontato nel recupero

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è in finale di Champions League, dopo l’incredibile rimonta sul Bayern Monaco. Il prossimo 1° giugno la finale sarà quella tra i Blancos e il Borussia Dortmund.

Sostanziale equilibrio tra Bayern e Real

Equilibrio totale in avvio al Santiago Bernabeu nella semifinale di ritorno della Champions League. Il Real Madrid ci prova immediatamente con Vinicius che approfitta della distrazione della difesa del Bayern per provare a fare male, ma il palo gli dice no. Poco dopo anche il compagno di reparto Rodrygo ci prova a sua volta, senza sorprendere Neuer. A metà del primo tempo, Tuchel è costretto al cambio: fuori Gnabry infortunato, dentro Davies nella posizione di ala.

Il Bayern entra in partita in maniera significativa, subito dopo il cambio. A provarci è il solito Kane, che trova prontissimo Lunin. Dopo la mezz’ora il ritmo si abbassa e ci riprova Vinicius che dalla distanza al 38′ impegna ancora Neuer.

Davies illude, Joselu manda in finale il Real

In avvio di secondo tempo, il Bayern Monaco ha subito l’occasione per portarsi avanti in semifinale. Alphonso Davies ha un’ottima occasione, in area, ma la difesa di Ancelotti blocca tutto. Intorno all’ora di gioco sale in cattedra Vinicius. Il brasiliano ci prova tante volte, mettendo molto in difficoltà Neuer che non cede ai tentativi del Real Madrid. Al 68′ arriva in maniera sorprendente il gol del Bayern. Davies viene lanciato in profondità. Entra in area sposta il pallone e trafigge Lunin con un destro incredibile. 0-1 Bayern in Champions League.

Il Real Madrid reagisce, ma non sembra riuscire a creare veri pericoli. Il pareggio di Nacho viene annullato per il fallo dello stesso capitano su Kimmich. La gara sembra scivolare verso l’eliminazione clamorosa del Real Madrid. Ma i Blancos non muoiono mai. Al minuto 88, Vinicius calciatore in maniera velleitaria dal limite. Neuer non blocca un pallone apparentemente facile. Sul rimbalzo di avventa il subentrato Joselu che pareggia. Come da tradizione il Real Madrid in Champions League non molla mai. Il Bayern Monaco è alle corde. Il Real attacca in maniera forsennata nel primo dei 9 minuti di recupero concessi. Il Real Madrid sugli sviluppi di un angolo, rimane in avanti. La palla arriva a Rudiger che mette al centro e trova nuovamente Joselu che segna il 2-1. Il guardalinee annulla, ma il VAR appura che il centravanti è in gioco ed è delirio al Bernabeu con l’ennesima rimonta clamorosa. Nel resto del recupero il Bayern ci prova ma, non c’è nulla da fare: il Real Madrid è nuovamente in finale di Champions League.