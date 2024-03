Tacconi, arriva il lutto straziante: “Riposa in pace”, messaggio strappalacrime

Un nuovo lutto rende più tristi i tifosi che si stringono intorno alla famiglia Tacconi, che vive così un delicato momento.

La notizia di una scomparsa aumenta l’affetto degli italiani verso Stefano Tacconi, ex portiere che negli anni Ottanta è stato protagonista con la Juventus. Nelle ultime ore tutto ciò sta diventando uno degli argomenti più virali per i tifosi, che si stringono intorno alla famiglia.

Il mondo del calcio sta mostrando tutto il suo affetto, nelle ultime ore è arrivata la più triste delle notizie per quanto riguarda l’ex portiere Stefano Tacconi. È stata confermata sui social anche con qualche messaggio toccante, che ha coinvolto l’intera famiglia e ha così stretto tutti gli italiani.

Già messi a dura prova dai problemi di salute dell’ex calciatore, che nelle ultime settimane aveva mostrato i suoi progressi anche a Verissimo su Canale 5, ora i Tacconi hanno ricevuto un’altra brutta notizia. Come riportato sui profili social del giovane Andrea e dell’ex portiere, è scomparsa la mamma di Stefano Tacconi.

Lutto per Tacconi, addio alla mamma

L’ex portiere ha annunciato la scomparsa della signora Tacconi, ha postato una foto di sua madre da giovane accompagnata dal testo: “Ciao mamma, salutami papà”. Sono già tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando sul suo profilo ufficiale, l’ex portiere era particolarmente legato alla madre. Un duro colpo quindi per l’ex juventino, che sta proseguendo la sua guarigione e dovrà ora assorbire questa bruttissima notizia.

Stefano Tacconi, ricordiamolo, era stato colpito da un aneurisma celebrale nell’aprile 2022, costretto poi ad una lunga riabilitazione prima ad Alessandria, poi a Milano e infine a San Giovanni Rotondo. La famiglia ora si è stretta ancor di più, informando i followers in maniera commuovente.

Il figlio dell’ex portiere, Andrea, ha annunciato sui suoi canali la morte della nonna, postando una foto in cui era abbracciato alla signora. L’immagine era accompagnata da un cuore e dalla frase: “Riposa in pace nonnina”.

Andrea Tacconi è un ragazzo molto seguito sui social e il suo messaggio è diventato ben presto virale. Ha postato la storia e ha ricevuto l’abbraccio virtuale del pubblico, molto legato a uno dei quattro figli dell’ex portiere. Andrea è spesso apprezzato per lo stile e la sua simpatia.

Nelle occasioni pubbliche e anche in quelle private, Andrea è sempre rimasto al fianco di suo padre, supportando e assistendolo in ospedale durante questi mesi di cure, davvero difficili da affrontare e con tante difficoltà lungo il cammino. A cui ora si aggiungono quelle per la perdita di una donna amata per la sua grande bontà.