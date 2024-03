Tra i temi caldi in casa Inter c’è sicuramente il rinnovo di Lautaro Martinez: parti sempre più vicine al traguardo con importanti indicazioni fornite dall’agente del calciatore che nelle scorse ore avrebbe incontrato la dirigenza nerazzurra nella Capitale Spagnola.

Già in precedenza l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, si è sempre espresso con ottimismo circa la vicenda specificando come le parti erano (e sono tuttora) al lavoro per trovare la migliore soluzione possibile per il numero 10 nerazzurro.

Rinnovo Lautaro Inter: l’annuncio dell’agente del Toro

Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Calcionapoli24 sul rinnovo del capitano dell’Inter, soprattutto dopo la prestazione contro l’Atletico Madrid e il rigore sbagliato. “E’ un uomo molto forte di testa. Sa che il calcio è così: c’è una grossa delusione, ma è felice all’Inter dove si sente capitano di questa squadra, sente la responsabilità. Dopo la delusione con l’Atletico sa che bisogna puntare al prossimo obiettivo. Nella prossima stagione poi ripuntare alla Champions: non è solo un fatto di calcio ma anche economico. Tutta la squadra necessità di rinforzi, i club hanno bisogno dei soldi della competizione”.

Rinnovo Lautaro? “E’ un momento ottimo e ha due anni con contratto ancora. Oggi ci sono buoni rapporti con la società, ho rapporti con l’Inter essente stato l’agente di Hector Cuper, ex tecnico dei nerazzurri. I rapporti restano buoni, dialoghiamo e possiamo affrontare il discorso con tranquillità avendo altri due anni di contratto. Lautaro sa che la cosa più importante ad oggi è l’Inter”.