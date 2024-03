Serie A, 29esima giornata: Juventus pronta a tornare al successo? Spicca Inter-Napoli

Archiviata la settimana di coppe, torna la Serie A. Da questa sera, fino a domenica, si giocheranno le gare valide per il 29esimo turno di campionato. Vediamo quali sono le partite da tener d’occhio.

In primo luogo, è da attenzionare la gara tra Juventus e Genoa, in programma alle 12,30 di domenica. I bianconeri, in piena crisi, devono ritrovarsi e provare a centrare quella che sarebbe la seconda vittoria nelle ultime otto gare. Per la squadra di Allegri, l’obiettivo fino al termine della stagione è quello di riconquistare la seconda posizione dopo il sorpasso del Milan.

Cosa aspettarsi, quindi, per la gara dell’Allianz? Sicuramente è lecito immaginare che i bianconeri possano finalmente tornare a vincere: il segno “1” pagherebbe 1,50 volte la posta su Planetwin365 e WilliamHill, mentre su Unibet è a 1,48. Un dato che spicca è quello relativo al fatto che la Vecchia Signora subisca gol da sette gare di fila: potrebbe essere interrotto il trend? Il “No Goal”, questa volta, pagherebbe 1,56 volte la posta su Planetwin365; su Betclic e Unibet 1,55.

Alle 18 della stessa giornata di domenica, si giocherà anche Atalanta-Fiorentina. I bergamaschi vengono da un digiuno di vittorie lungo oltre un mese e hanno perso un po’ di terreno nei confronti del Bologna: ad oggi, la Dea è sesta con 47 punti. La squadra di Italiano ha vinto soltanto una delle ultime cinque sfide di campionato e attualmente ricopre l’ottava posizione con 43 punti.

La partita, al netto di chi possa vincere, si preannuncia scoppiettante: segnaliamo, in primis, l’Over 2,5 finale, a 1,72 su Planetwin365 e Betclic, mentre su WilliamHill è a 1,70. Va detto che, vista la classifica, la gara mette in palio dei punti forse ancor più importanti per i toscani. Ecco allora che si potrebbe ipotizzare una partenza decisa della Fiorentina: il segno “2” all’intervallo pagherebbe ben 4,30 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 4 e su WilliamHill 3,90.

Chiude la 29esima giornata Inter-Napoli. La gara di San Siro potrebbe avvicinare ulteriormente i ragazzi di Inzaghi all’obiettivo finale. Il vantaggio sulla seconda è di ben 16 punti e, difatti, è cominciato il countdown scudetto per la Beneamata. I partenopei, invece, sono in piena lotta per un posto che possa valere l’Europa: la Champions dista 7 lunghezze, mentre quinto e sesto posto sono rispettivamente a 4 e 3 punti di distanza.

È possibile che gli azzurri interrompano il filotto di vittorie consecutive dell’Inter, attivo da 10 gare in Serie A? Segnaliamo la quota del segno “X”, su Planetwin365 a 4,05; su WilliamHill a 4 e su Betclic 4,07. Da sottolineare la quota del risultato esatto 1-1: parliamo di 8,58 volte la posta su Planetwin365, su WilliamHill 8 e su Unibet 6,50.