“Capolavoro Ferrari”: tifosi in estasi

La Ferrari sta dando buone sensazioni ai suoi tifosi: c’è ottimismo per il futuro con un dato su tutti che viene rimarcato

L’inizio stagionale in Formula 1 ha confermato come la SF-24 sia partita comunque in maniera lanciata. La rossa potrà soltanto migliorare nel corso del tempo e c’è un altro aspetto che fa ben sperare gli appassionati.

Le prime due corse del 2024 hanno messo in evidenza la Ferrari che, pur senza intaccare ancora il dominio della Red Bull, ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista. Ha conquistato il podio con Sainz in Bahrain e successivamente con Leclerc in Arabia Saudita: la scuderia di Maranello è stata quindi tra le più costanti in pista.

I passi in avanti sono evidenti, la nuova vettura ha già una tenuta su strada importante e potrà regalare ben altre soddisfazioni in futuro, a partire dal Gp d’Australia previsto per il 24 marzo. Anche gli esperti sottolineano come una mossa della Ferrari sia stata particolarmente azzeccata, e potrebbe avere ripercussioni sul futuro.

Ferrari, ottimo anche l’impatto di Bearman

La SF-24 è una macchina che porterà dei risultati concreti in questa stagione. Lo conferma anche Davide Valsecchi, ex pilota e commentatore TV, che sul suo canale Youtube ha analizzato quanto accaduto nel Gp arabo e non solo. Nella sua analisi, un voto positivo va proprio alla Ferrari, che ha messo nelle migliori condizioni l’esordiente Oliver Bearmen, capace di conquistare un settimo posto e di piazzarsi anche davanti a Lewis Hamilton.

Il giovane britannico ha stupito per maturità e prontezza di riflessi, Valsecchi ha sottolineato i meriti della scuderia in questo esordio “forzato”, avvenuto a causa dell’operazione di appendicite di Carlos Sainz: “Bearman ha fatto un capolavoro, mi chiedo dove sarebbe arrivato se avesse avuto a disposizione anche le prove libere del giovedì perché si sarebbe qualificato sicuramente meglio se la gara si ridisputasse dopo 48 ore sono certo che arriverebbe quarto o quinto. La prestazione di Bearman dimostra che la Ferrari ha fatto un’ottima vettura, una vettura facile”.

Valsecchi ha poi paragonato quest’episodio a quanto avvenuto nel 2009. Ovvero, quando prima Luca Badoer e poi Giancarlo Fisichella dovettero sostituire Felipe Massa infortunato. I due piloti italiani non riuscirono a ottenere punti con la Ferrari, era un po’ difficile incidere su una macchina già in difficoltà. A distanza di quindici anni, invece, la Ferrari può essere guidata con più facilità anche da un esordiente che ha tempo e talento dalla sua parte per costruire un futuro roseo.