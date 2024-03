Frosinone-Lazio, le formazioni ufficiali: la scelta su Immobile

Il posticipo di questo sabato di Serie A vedrà di fronte il Frosinone e la Lazio, in una gara che potrebbe valere molto per entrambe le squadre. I padroni di casa devono riprendersi dopo un periodo non troppo brillante, i biancocelesti – dopo il caos che ha visto le dimissioni di Maurizio Sarri – cercano risposte importanti in attesa dell’arrivo di Igor Tudor.

Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Zortea; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Gelli. All. Di Francesco

LAZIO (4-3-3): Mandas; Pellegrini, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Martusciello