Juve, Montero: “Mi hanno accolto benissimo, alla fine è uscito l’orgoglio dei ragazzi”

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore della Juventus, Paolo Montero dopo il pari col Bologna: “Pareggio? Sì, secondo me è giusto. L’analisi per me è molto semplice, partita importante, calo e dopo è uscito l’orgoglio dei ragazzi che hanno dimostrato l’attaccamento che hanno per questa maglietta. Partita stasera? E’ una situazione speciale per me, non so come descriverla, però mi hanno dato una gioia molto importante, mi dispiaceva per loro. Da due giorni che sono qua, mi hanno trattato con molta umiltà. Mi hanno accolto benissimo, per me sono grandi uomini. Ho trovato una squadra con un buon spirito, il riflesso è stato il secondo tempo, gli ultimi 30 minuti. Poi quando non sei dentro è difficile giudicare o dare un’opinione. Io la vedo bene e sinceramente non me la sento di giudicare quando non sono dentro. Quando giocavo ed ero dentro certe dinamiche potevo giudicare, adesso non me la sento. Li ho visti molto bene, poi ognuno reagisce in modo diverso”.